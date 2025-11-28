Ion Cristoiu: Frăgezirea lui Zelenski în faza finală. Omul său de încredere, Yermak, perchiziționat de NABU

„Știre confirmată: NABU și SAPO, cele două organisme anticorupție din Ucraina, organisme cărora Volodimir Zelenski a vrut să le pună capăt, dar a renunțat rapid în urma presiunilor interne și externe, două instituții despre care toată lumea spune că sunt sub control american, au efectuat percheziții la mai multele domicilii ale șefului biroului prezidențial al lui Volodimir Zelenski, Andrii Yermak”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal video.

„Mai întâi, Yermak este poreclit Alibaba și este, după Volodimir Zelenski, persoana care conduce Ucraina, cea mai puternică din Ucraina, gurile rele spun că, de fapt, el conduce Ucraina. Este bogat, vârât în zeci de afaceri de corupție, inclusiv în aceasta cu Energia, este poreclit Alibaba.

Volodimir Zelenski și Yermak sunt frați siamezi din toate punctele de vedere, cu excepția celui biologic. Nu întâmplător, la negocierile de la Geneva privind tratatul de pace a fost trimis Yermak. El a decalarat în aceste zile că atâta timp cât Volodimir Zelenski este președintele Ucrainei, țara nu va face nicio concesie teritorială, deci nu va îndeplini nicio virgulă din planul de pace al lui Trump. Perchezițiile la multiplele domicilii, că e vorba despre unul putred de bogat, în variantă ucraineană și rusă, pentru că, după destrămarea imperiului sovietic, atât în Rusia, cât și în Ucraina, s-au ivit oligarhii. În România nu sunt oligarhi, în România sunt niște chiaburi, acolo, un bogat la nivel de continent european, unul dintre ei este Yermak. Dai în Yermak, dai în Zelenski. Sigur, imediat s-au făcut speculații că aceste percheziții deja confirmate chiar de către Yermak sunt un mijloc, un instrument de șantajare al lui Volodimir Zelenski de către Administrația Trump.

Poate fi șu asta, dar sigur este că acest Yermak e un bandit, că este legat de Zelenski de parcă ar fi frați siamezi. S-a încercat debarcarea lui de către forte interne, dar nu s-a reușit. Deci, dincolo de suspiciunea că, de fapt, se încearcă o șantajare a lui Volodimir Zelenski e limpede că aceste ții arată că afacerile de corupție din Ucraina, uriașe, incredibile prin proporții și prin caracterul lor mafiot duc către Volodimir Zelenski. Nu știu dacă NABU pune mâna și pe Zelenski, dar sigur este că e o lovitură cumplită și am putea vorbi chiar de o posibilă prăbușire a lui Volodimir Zelenski, dar confirmă adevărul că Ucraina este un stat mafiot, un stat corupt. Că afacerile de corupție din Ucraina nu sunt afaceri particualare, sunt afaceri de stat. Statul, întruchipat de Volodimir Zelenski și de acest Yermak este un stat mafiot care face afaceri și se îmbogățește, statul fiind Zelenski și cei din clică. Deci, de urmărit această apropiere cu pași mici, dar sguri, de Volodimir Zelenski”, completează scriitorul jurnalul său.