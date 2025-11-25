Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: După ce s-a întâmplat anul trecut, pentru români anularea alegerilor a devenit dintr-o imposibilitate categorică o banalitate de rutină

25 nov. 2025, 10:39, Pastila lui Cristoiu

Convinși că Anca Alexandrescu, candidata lor, are șanse de succes în bătălia pentru Primăria Bucureștiului, suveraniștii mă întreabă dacă va fi lăsată, altfel spus, dacă nu cumva se vor anula alegerile. Prin asta se înțelege decizia luată de ei, de cei din clica de la putere, în frunte cu Nicușor Dan, de a anula alegerile văzând că nu le ies aceste jocuri”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal.

„Evident, riscând să-i nedumeresc, ba chiar să-i tulbur, le spun că, în ciuda sondajelor, mai mult sau mai puțin discrete, sunt și sondaje făcute publice în care chiar nu cred, dar sunt și sondaje interne care dau șanse Ancăi Alexandrescu, le spun deci că, în ciuda acestor sondaje, nu putem vorbi de profilarea unui știgător, diferențele sunt mici între principalii competitori și, pe bune, fără o intervenție din afara procesului electoral, clasamentul va depinde în exclusivitate de prezența la vot, mai precis de electoratul care va merge la vot mobilizat. E limpede că alegerile sunt văzute de mulți români ca pe o chestiune inutilă și de pierdere de vreme, însă fiecare candidat are un electorat, mai mult sau mai puțin numeros, care își va spune cuvântul mergând la vot. Deci, va depinde de electoratul care va merge la vot, pentru că, în momentul în care va merge la vot, va merge clar pentru cineva. Sigur, vor fi și cunoscuți pensionari care nu au treabă și care sunt oameni blajini și care se vor duce și vor vota după propria lor conștiință.

Dar sigur este că va depinde foarte mult de mobilizare. Această mobilizare este dependentă de emoție. Probabil că cu o săptămână înaintea acestui tur sau chiar în timpul săptămânii să se pună la cale o diversiune care să provoace o emoție în favoarea unuia dintre competitori. Având în vedere că Drulă este alesul sistemului, mai mult ca sigur în favoarea lui Drulă. Nu putem deci spune, dar, după ce răspund astfel, cad pe gânduri și zic: cum adică, oamenii aceștia consideră anularea alegerilor deja o banalitate, un fapt normal. Păi dacă anul trecut, înainte de anulare, sau în 1990, cineva m-ar fi întrebat dacă nu cumva se vor anula alegerile, mi-aș fi făcut cruce, pentru că eu am intrat în post-Decembrist ca jurnalist mai vechi, convins de o axiomă: esența democrației constă în libertatea de a vota pe cine vrei tu, ca cetățean, și libertatea de expresie. Ei, iată că, anularea alegerilor de anul trecut, apoi scoaterea lui Călin Georgescu la masa verde au arătat că e posibil și că alegerile, și asta a fost ca o crimă împotriva democrației, alegerile au fost anulate, dar nu în urma unui caz de forță majoră, gen taifun, un cutremur, o ciumă, chiar un război: nu, ele au fost anulate pentru că, o clică, și azi aflată la putere, ca să supraviețuiască au anulat alegerile. Această anulare a fost un gest de forță, o lovitură de stat dată de o clică pentru a putea rămâne la putere. Pentru că, prin votul din primul tur această clică era dată cu cracii-n sus. Este foarte grav că posibilitatea anulării alegerilor nu mai este o imposibilitate, o aiureală, ci deja a devenit un fapt banal, ceea ce înseamnă că extraordinara credință a cetățenilor că pot schimba ceva prin vot a dispărut”, mai spune scriitorul.

