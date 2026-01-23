Ion Cristoiu: Volodimir Zelenski reproșează Europei că n-a declanșat al Treilea Război Mondial de dragul Ucrainei!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție faptul că „Volodimir Zelenski reproșează Europei că n-a declanșat al Treilea Război Mondial de dragul Ucrainei”.

„Am precizat, am căzut pe gheață în actualele condiții. Fiți atenți că totul este înșelător ca și realitatea românească. E o suprafață, zici că poți să mergi, dar este o pojghiță de gheață care nu se vede și a dus la această dislocare a umărului. Am spus asta că, timp de 3 săptămâni, dimineața o să apar în acest costum.

Să trecem la subiect. Indiscutabil, surpriza pentru multă lume, a Forumului de la Davos, a constituit-o discursul de o rară violență împotriva Europei a unui anumit Volodimir Zelenski. Am zis unui anumit, doarece Volodimir Zelenski nu e nici Donald Trump. Este președintele Ucrainei, o țară la ananghie și pe care Europa a ajutat-o. Cel puțin, România, deși are mari probleme cu banii, continuă să o ajute. Ar fi fost de așteptat ca Volodimiri Zelenski să folosească acest prilej și să arate, totuși, ce înseamnă solidaritatea altor țări. Solidariatea popoarelor din Europa, din Uniunea Europeană. Fără sprijin american, Ucraina era demult o amintire, iar Volodimir Zelenski era o umbră pe pânza vremii.

Așa cred. Nu sunt un admirator al ajutorului dat Ucrainei, dar nu pot să nu constat că, totuși, de 4 ani, Uniunea Europeană, țările Europei fac eforturi. Își rup, într-un fel, de la gură, ca să ajute Ucraina. Sigur, nu putem scoate din discuție faptul că mulți dintre acești bani ajung în buzunarele camarilei lui Zelenski și îmbogățesc oligarhii ucraineni de o ferocitate și o aroganță mult mai mare decât cea a oligarhilor ruși”, a spus Ion Cristoiu.

„La Davos, discursul împotriva Europei nu a fost a lui Donald Trump, ci a fost al lui Zelenski”

„(…) Așadar, la Davos, discursul împotriva Europei nu a fost a lui Donald Trump, ci a fost al lui Zelenski. De o rară virulență. În primul rând, Volodimir Zelenski a acuzat că Europa că nu ajută Ucraina, înțelegând că el, în numele ucrainenilor, reproșează europenilor că n-au declanșat al Treilea Război Mondial, pentru că întreg discursul este plin de indicații date UE, Europei, NATO, ce ar fi trebuit să facă cu Rusia. Rezultă că trebuia să declanșeze al Treilea Război Mondial.

Este sigur că visul lui Volodimir Zelenski, când ești pe cale să fii înfrânt, este să te prăbușească odată cu întreaga omenire. Deci ăsta este reproșul. Sigur, Uniunea Europeană a ajutat fără să declanșeze un al Treilea Război Mondial. Și-așa a exagerat în acest ajutor. O altă notă a acestui discurs a fost superioritatea față de Europa. Volodimir Zelenski era un fel de trimis al sistemului solar, nu al Pământului, și care a venit și a fost nemulțumit total de ce face Europa. (…) Nicio țară din UE nu-și permite să vorbească așa despre Uniunea Europeană, să dea sfaturi. Nici măcar Franța, Germania, Anglia. S-a găsit Ucraina. Pe mulți i-au surprins.

Eu v-am atras atenția asupra aroganței ucrainene. Este o aroganță de imperiu. Ei se cred imperiu. Reacția Uniunii Europene a fost de măcănit. La noi te așteptai să sară în sus, presa, liderii politici, AUR, opoziția. Noi te-am ajutat într-un fel și din taxele și impozitele noastre”, a conchis publicistul.

