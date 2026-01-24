Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: În chestiunea Relației dintre America și Europa, băiețelul Nicușor Dan apelează la o minciunică

Ion Cristoiu: În chestiunea Relației dintre America și Europa, băiețelul Nicușor Dan apelează la o minciunică

24 ian. 2026, 12:17, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă pastilă video a sa, că „în chestiunea Relației dintre America și Europa, băiețelul Nicușor Dan apelează la o minciunică”.

„Așa cum am mai spus în această pastilă și am menționat în jurnalul meu video la emisiunea Marius Tucă Show, Marius Tucă m-a provocat la un pariu. Asta era înainte de Davos. Dacă America ia sau nu ia Groenlanda. I-am răspuns că nu pariez, deoarece o s-o ia și, într-o formă subtilă, chiar o va lua, deși unii spun că a renunțat.

Dar i-am spus lui Marius Tucă că mult mai important este faptul că scandalul Groenlanda a scos în evidență, a dat la suprafață, a făcut să răbufnească o realitate ascunsă până acum sub politețuri, sub o tentație de iluzionare periculoasă de cât de liniștiți sunt europenii, și anume realitatea rupturii totale între America și Europa.

După al Doilea Război Mondial, în cadrul Războiului Rece, s-a creat ceea ce s-a numit relația transatlantică. Alianța transatlantică, adică America, despărțită de Europa de Oceanul Atlantic, a fost într-o alianță cu Europa Occidentală, nu cu Europa, pentru că Europa de Est nu era inclusă.

Această relație trebuia deja să fie pusă sub semnul îndoielii odată cu încheierea Războiului Rece, deoarece a dispărut principalul pericol, URSS-ul, și a dispărut și pericolul comunismului. Și acum, după o perioadă de lume unipolară, în care America, în cadrul acestei relații, a fost stăpânul, iar Occidentul marioneta, s-a trecut la o lume multipolară.

Ion Cristoiu, despre Nicușor Dan: „De fapt, el minte, nu știu a câta oară”

În cadrul acesteia, relația transatlantică nu mai există. Desigur, nu s-a ajuns și nu cred că se va ajunge la războaie, deși în istorie nimic nu ar fi surprinzător, dar relația nu mai există. Acesta a fost, de fapt, efectul principal al scandalului Groenlanda.

Donald Trump a spus că vrea Groenlanda, iar reacțiile liderilor europeni au fost de o rară violență, ba chiar Macron a propus sancțiuni foarte dure: să nu se participe la Campionatul Mondial de fotbal din America, să fie alungați americanii din Europa. În condițiile în care această alianță ar trebui analizată lucid, pentru că în funcție de această concluzie Europa va acționa.

Dacă concluzia a fost cea de la Consiliul European din 23 ianuarie, vineri, care a fost un consiliu informal, unde șefii de guvern și de stat din Uniunea Europeană s-au reunit și au discutat tema relațiilor transatlantice, chiar dacă nu s-a dat un comunicat oficial, a fost aproape unanimitate în a susține că relația s-a încheiat și că Europa trebuie să se descurce pe cont propriu.

La această reuniune a participat și Nicușor Dan.

Pe Facebook, președintele României a scris următoarele, citez începutul textului: „Relația transatlantică, o relație cu o istorie care a dus stabilitate și prosperitate, fiind de o importanță crucială pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, inclusiv pentru România. Acesta este unul dintre mesajele-cheie desprinse din discuțiile pe care le-am purtat seara trecută la Bruxelles, împreună cu liderii europeni prezenți la reuniunea informală a Consiliului European.”

Deci, concluzia, chiar dacă nu a fost oficială, este că relația transatlantică este moartă. El trage concluzia că nu, și cum a tras această concluzie? Spune „din discuțiile pe care le-am purtat”. Când Dumnezeu a purtat aceste discuții? În timpul reuniunii? Înainte de reuniune? Cum le-a purtat? Cum am spus în jurnalul meu video, s-a dus cu raportul pe la fiecare, pentru că imaginile de dinainte de începerea ședinței ne arată că și-a pierdut acolo curajul, pui de curcă chior, nu pui de curcă hioară, pui de curcă chior, și eu nu văd cum.

Deci rezultă că el a tras această concluzie din discuții. Lăsăm la o parte aberația că el a discutat cu fiecare, i-a tras de mânecă și le-a cerut părerea.

Această concluzie, această secțiune, care este total falsă, este expresia încercării lui Nicușor Dan de a justifica curentismul românesc. Adică el încearcă acum să fie și cu America, și cu Europa, să stea crăcănat, pentru că nu are nicio politică. Nu e vorba de a opta pentru o a treia cale, pur și simplu se depozitează în spatele acestei relații și susține că această alianță există doar pentru a justifica faptul că nu face nimic.

De fapt, el minte, nu știu a câta oară, iar această minciună este una de tip băiețel, menită să-l scoată din fața acestei alegeri”, afirmă cunoscutul gazetar Ion Cristoiu.

