Ion Cristoiu: „RĂZBOIUL dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”

Jurnalistul Ion Cristoiu prezintă în ultima sa „pastilă” un scenariu feroce pentru viitorul european: „Războiul dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”.

Cu alte cuvinte, reputatul om de presă nu vede o încheiere a conflictului de la granița României.

Cristoiu spune ce urmează în Ucraina

Ba, dimpotrivă, atrage el atenția, ar trebui să ne așteptăm la o intensificare a luptelor, cu implicarea tot mai puternică a europenilor.

„Tot ceea ce se întâmplă acum în chestiunea planului de pace în 28 de puncte propus Ucrainei, sau poate chiar impus de Administrația Trump, nu poate fi înțeles fără o scurtă recapitulare a conflictului izbucnit în februarie 2022. De fapt, este impropriu spus în februarie 2022, deoarece acest conflict durează din 2014, odată cu cucerirea Crimeei, când autoproclamatele republici rusofone din Ucraina au pornit o rebeliune împotriva puterii centrale.

De când a izbucnit războiul, în acest război s-au implicat ceea ce numim Occidentul colectiv, adică țările occidentale din Europa de Vest, conduse de America. Putem vorbi de o coaliție condusă de America în luptă cu Federația Rusă.

Sigur, ulterior, Federația Rusă și-a găsit și ea aliați mai mult sau mai puțin direcți, în China, în alte țări din Sudul Global.

Acest război nu a fost un război între Ucraina și Federația Rusă deoarece, dacă ar fi fost, el se încheia în câteva luni prin înfrângerea totală a Ucrainei. A fost un război nici măcar al Occidentului colectiv, ci a fost un război americano-rus. Fără uriașul sprijin militar, nu numai moral și nu numai economic, al Statelor Unite ale Americii, Ucraina nu avea nicio șansă de supraviețuire. Să nu uităm că America e o putere militară globală”, afirmă Ion Cristoiu.

„Un război americano-rus”

„Să nu uităm că America e o putere militară globală, are forțe militare distribuite pe tot globul. America a asigurat Ucrainei armament de performanță, dar mai ales specialiștii, informații prin intermediul CIA, supraveghere prin intermediul sateliților.

A fost, de fapt, un război americano-rus, tipic cu Războiul Rece dintre America și lumea sovietică. Adică, se ia o țară, un stat care e folosit ca teritoriu de confruntare, cum a fost, de exemplu, Coreea în timpul războiului din Coreea, sau Vietnam, în timp al războiului din Vietnam. Și, de fapt, cele două superputeri militare s-au bătut prin intermediul Ucrainei.

Sigur că Occidentul a venit în sprijinul Ucrainei sub comanda Americii. Dacă nu era războiul Americii, era greu de presupus că cineva din Europa se angaja de partea Ucrainei. În acest context este clar că pacea e, înainte de toate, între America și Rusia”, susține jurnalistul.