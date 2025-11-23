Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „RĂZBOIUL dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”

Ion Cristoiu: „RĂZBOIUL dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”

23 nov. 2025, 11:32, Pastila lui Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu prezintă în ultima sa „pastilă” un scenariu feroce pentru viitorul european: „Războiul dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”.

Cu alte cuvinte, reputatul om de presă nu vede o încheiere a conflictului de la granița României.

Cristoiu spune ce urmează în Ucraina

Ba, dimpotrivă, atrage el atenția, ar trebui să ne așteptăm la o intensificare a luptelor, cu implicarea tot mai puternică a europenilor.

„Tot ceea ce se întâmplă acum în chestiunea planului de pace în 28 de puncte propus Ucrainei, sau poate chiar impus de Administrația Trump, nu poate fi înțeles fără o scurtă recapitulare a conflictului izbucnit în februarie 2022. De fapt, este impropriu spus în februarie 2022, deoarece acest conflict durează din 2014, odată cu cucerirea Crimeei, când autoproclamatele republici rusofone din Ucraina au pornit o rebeliune împotriva puterii centrale.

De când a izbucnit războiul, în acest război s-au implicat ceea ce numim Occidentul colectiv, adică țările occidentale din Europa de Vest, conduse de America. Putem vorbi de o coaliție condusă de America în luptă cu Federația Rusă.

Sigur, ulterior, Federația Rusă și-a găsit și ea aliați mai mult sau mai puțin direcți, în China, în alte țări din Sudul Global.

Acest război nu a fost un război între Ucraina și Federația Rusă deoarece, dacă ar fi fost, el se încheia în câteva luni prin înfrângerea totală a Ucrainei. A fost un război nici măcar al Occidentului colectiv, ci a fost un război americano-rus. Fără uriașul sprijin militar, nu numai moral și nu numai economic, al Statelor Unite ale Americii, Ucraina nu avea nicio șansă de supraviețuire. Să nu uităm că America e o putere militară globală”, afirmă Ion Cristoiu.

„Un război americano-rus”

„Să nu uităm că America e o putere militară globală, are forțe militare distribuite pe tot globul. America a asigurat Ucrainei armament de performanță, dar mai ales specialiștii, informații prin intermediul CIA, supraveghere prin intermediul sateliților.

A fost, de fapt, un război americano-rus, tipic cu Războiul Rece dintre America și lumea sovietică. Adică, se ia o țară, un stat care e folosit ca teritoriu de confruntare, cum a fost, de exemplu, Coreea în timpul războiului din Coreea, sau Vietnam, în timp al războiului din Vietnam. Și, de fapt, cele două superputeri militare s-au bătut prin intermediul Ucrainei.

Sigur că Occidentul a venit în sprijinul Ucrainei sub comanda Americii. Dacă nu era războiul Americii, era greu de presupus că cineva din Europa se angaja de partea Ucrainei. În acest context este clar că pacea e, înainte de toate, între America și Rusia”, susține jurnalistul.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”
10:56, 22 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Planul de pace al lui Donald Trump a fost respins de Volodimir Zelenski în chip agresiv și INSULTĂTOR”
VIDEO Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”
10:47, 21 Nov 2025
Ion Cristoiu: „O Diversiune sângeroasă – singura soluție a Europei Occidentale pentru a respinge Planul de pace al lui Donald Trump”
VIDEO Ion Cristoiu: Vasta operațiune americană „Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur”
11:10, 20 Nov 2025
Ion Cristoiu: Vasta operațiune americană „Frăgezirea lui Zelenski prin Scandalul WC-ul de aur”
VIDEO Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!
11:24, 19 Nov 2025
Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!
VIDEO Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
11:06, 18 Nov 2025
Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
VIDEO Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”
11:26, 17 Nov 2025
Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”