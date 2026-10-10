Ion Cristoiu: România folosită de Democrați împotriva lui Trump în campania electorală din America

„Devine tot mai limpede că scandalul ambasadoarei SUA în Grecia se înscrie în campania electorală pentru alegerile din noiembrie, anul acesta, din America. Fosta prezentatoare de la Fox News și fosta logodnică a lui Donald Trump Jr este folosită de către democrați pentru a lovi în republicani. Scandalul a luat amploare când un om de afaceri și susținător al lui Trump a afirmat că ea ar fi cerut bani înainte de audierea ei în Senat pentru postul de Amabasador”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zinic.

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„Era vorba de o datorie de o sută de mii de dolari, acuzația ar fi că ea i-a cerut acești bani în schimbul influenței pentru ca respectivul să devină Ambasador. Evident că, democrații din Congresul American au reacționat imediat, i-au cerut lui Rubio să o demită, el a refuzat. Se pare că democrații au găsit în persoana ambasadoarei o fisură în zidul republican. E însă un bun prilej să vă reamintim că începutul campaniei împotriva ambasadoarei a avut loc în România. Pe 26 septembrie, Wall Street Journal a publicat o anchetă din care rezulta că la o cină, la Atena, de pe 18 martie, distinsa, ocupându-se de achiziționarea de gaz lichefiat de către Grecia l-ar fi amenințat pe ambasadorul grec cu forța, acțiunea americană, susținând că America e pe cale să debarce guvernul Bolojan.

Așa cum am arătat în jurnalul video, ziarul nu avea nicio sursă credibilă, ci o persoană prezentă la cină și mai multe persoane cărora li s-a povestit de către persoane prezente la cină. Apoi, era greu de presupus că o ambasadoare americană știa că pe 5 mai, prin moțiune de cenzură, guvernul Bolojan va cădea. Imediat, în România o întreagă campanie de presă, începută de G4 Media care a scris că „Ambasadoarea SUA în Grecia, apropiată de Trump, a declarat că SUA ar fi fost implicată în demiterea Guvernului Bolojan” – o minciună, deoarece nu exista nicio probă. Apoi au fost: stiripesurse, spotmedia, Antena 3 CNN, HotNews, așadar, presa noastră a luat foc desi toată această acuzație cu guvernul Bolojan era… de precizat că Guvernul grec a dezmințit momentul, a rămas însă momentul românesc. În urma acestui scandal din România, presa din America a scris în România e un scandal în urma declarației ambasadoarei SUA în Grecia. Deci, dacă nu era scandalul în România, nu se scria. Deci, e limpede că scandalul provocat de presa bruxellizată din România s-a înscris într-un scenariu al democraților. Iată că România se implică, e folosită în bătălia electorală din America, împotriva lui Trump”, mai spune publicistul.