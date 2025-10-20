Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Un articol anti-Trump luat de la Jgheab de presa noastră”

Ion Cristoiu: „Un articol anti-Trump luat de la Jgheab de presa noastră”

20 oct. 2025, 10:47, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „Un articol anti-Trump luat de la Jgheab de presa noastră”

În ultima „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu atinge, încă o dată, subiectul calității presei românești. El critică modul în care ziariștii se raportează la temele principale ale zilei și îi acuză de slăbiciune și de adoptarea replicilor unor publicații externe.

Lipsa unei analize jurnalistice originale este ceea ce-l deranjează cel mai mult pe Ion Cristoiu.

Articole anti-Trump în presa românească

Printre altele, reputatul om de presă acuză în termeni direcți modul de redactarea al unui articol „anti-Trump” apărut pe Hotnews, site de știri condus de Cătălin Tolontan.

„Citez de pe un site tefelist condus de Cătălin Tolontan, este Hotnews. Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă. «Trump, înjurând tot timpul, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: Dacă vrea, te va distruge!».

Este un titlu, un articol care este, practic, după formula copy-paste, publicat de aproape întreaga noastră presă, zisă și independentă.

În esență, Cristoiu critică faptul că jurnaliștii români nu fac verificări și nu mai investigează subiectele abordate, ci doar reproduc mecanic conținutul preluat de pe site-urile din străinătate, dar numai pe acelea care se potrivesc cu agenda proprie. El pune în discuție un articol care relata cu lux de amănunte întâlnirea Trump – Zelenski, de la Casa Albă.

„Mă, întâlnirea dintre Trump și Zelenski a fost o întâlnire între patru ochi. Cum Dumnezeu de s-au aflat amănunte de genul a jurat tot timpul, era să-i dea cu hărțile în cap lui Zelenski, i-a zis Rusia te distruge, cedează.

Deci, repet, nu este vorba de informații, nu știu, cum circulă acum – din surse, CCR va respinge legea pensionării magistraților înainte de termen.

El înjura, trântea cu hârtiile, mai avea un pic și îl bătea pe Zelenski. Este vorba de o proză, o piesă de teatru. Repet, o piesă scrisă de un autor care povestește tot ce s-a întâmplat la nivel de amănunt. Putea să spună, de exemplu, că Donald Trump a zis mă duc până la WC. Și cu dialog.

Sigur, amintindu-mi încă o dată de celebrele reportaje scrise de Caracudi, vai, ce actual e Caragiale! Caracudi, știți, era reporter și publica reportaje despre cum l-a chemat Carol I pe pe Ion Brătianu, tatăl, zi și Vizirul, și cum i-a zis «gata, nu se mai poate», și cum Vizirul a apălit și a devenit palit.

Caragiale le scria în Cișmigiu”, spune Ion Cristoiu.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan i-a prezentat Sprîncenistei viziunea sa asupra viitorului României!
11:44
Ion Cristoiu: Nicușor Dan i-a prezentat Sprîncenistei viziunea sa asupra viitorului României!
VIDEO Ion Cristoiu: Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă!
11:32, 18 Oct 2025
Ion Cristoiu: Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă!
VIDEO Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă
11:34, 17 Oct 2025
Ion Cristoiu: Punând întâlnirea cu Putin la Budapesta, Trump sparge năsucul UE cu o lovitură de pumn zdravănă
VIDEO Ion Cristoiu: Haosul comic al Mobilizării: O cumplită lovitură de imagine dată Armatei
11:31, 16 Oct 2025
Ion Cristoiu: Haosul comic al Mobilizării: O cumplită lovitură de imagine dată Armatei
VIDEO Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
11:14, 15 Oct 2025
Ion Cristoiu: Modificarea OUG 52/2025 – O dovadă că măsurile de austeritate sunt aberații clocite în birouri
VIDEO Napoleonică zis și Emmanuel Macron renunță la reforma pensiilor! Ce nu face omul ca să mai stea o țîră la Putere!
17:08, 14 Oct 2025
Napoleonică zis și Emmanuel Macron renunță la reforma pensiilor! Ce nu face omul ca să mai stea o țîră la Putere!
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Digi24
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Surse: 6 din 9 judecători CCR ar respinge legea pensiilor magistraților. Toader: Dacă pică pe fond, prevederile nu mai pot fi reluate
Digi24
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
observatornews.ro
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
„Madalina s-a născut a doua oară”. Ireal cum au scăpat o femeie și bebelușul ei din explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
TOP 30 cele mai ieftine mașini noi în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Nimic nu îi poate aduce copilul înapoi, dar Diana Cuciuc vrea dreptate. NU se va opri până nu află cine este VINOVAT de moartea fiicei sale: "Andreea ne veghează, așteaptă și ea să iasă la iveală adevărul!". Nu vrea să rămână totul acoperit de tăcere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Nutriționiștii avertizează: Reducerea carbohidraților poate ajuta la slăbire, dar echilibrul rămâne cheia
RELIGIE Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, considerat OCROTITORUL Bucureştilor. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la 27 octombrie
12:49
Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, considerat OCROTITORUL Bucureştilor. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește la 27 octombrie
ANALIZĂ Gâlceava SALARIULUI minim din coaliție. Cine câștigă? Orice creștere de 100 de lei înseamnă 42 de lei direct în buzunarul guvernului Bolojan
12:29
Gâlceava SALARIULUI minim din coaliție. Cine câștigă? Orice creștere de 100 de lei înseamnă 42 de lei direct în buzunarul guvernului Bolojan
ACTUALITATE O turistă din București a MURIT în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat tragedia
12:15
O turistă din București a MURIT în zona „La Lanțuri” din masivul Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat tragedia
ACTUALITATE Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg
12:02
Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg
SPORT Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii
11:58
Cine a câștigat duelul galeriilor în derby-ul Dinamo – Rapid. Mesajele cu care ULTRAȘII și-au atacat rivalii
ECONOMIE Cristian Socol explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual: Înseamnă intrarea în SĂRĂCIE a 838.429 lucrători români
11:45
Cristian Socol explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual: Înseamnă intrarea în SĂRĂCIE a 838.429 lucrători români