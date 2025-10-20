Ion Cristoiu: „Un articol anti-Trump luat de la Jgheab de presa noastră”

În ultima „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu atinge, încă o dată, subiectul calității presei românești. El critică modul în care ziariștii se raportează la temele principale ale zilei și îi acuză de slăbiciune și de adoptarea replicilor unor publicații externe.

Lipsa unei analize jurnalistice originale este ceea ce-l deranjează cel mai mult pe Ion Cristoiu.

Articole anti-Trump în presa românească

Printre altele, reputatul om de presă acuză în termeni direcți modul de redactarea al unui articol „anti-Trump” apărut pe Hotnews, site de știri condus de Cătălin Tolontan.

„Citez de pe un site tefelist condus de Cătălin Tolontan, este Hotnews. Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă. «Trump, înjurând tot timpul, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: Dacă vrea, te va distruge!».

Este un titlu, un articol care este, practic, după formula copy-paste, publicat de aproape întreaga noastră presă, zisă și independentă.

În esență, Cristoiu critică faptul că jurnaliștii români nu fac verificări și nu mai investigează subiectele abordate, ci doar reproduc mecanic conținutul preluat de pe site-urile din străinătate, dar numai pe acelea care se potrivesc cu agenda proprie. El pune în discuție un articol care relata cu lux de amănunte întâlnirea Trump – Zelenski, de la Casa Albă.

„Mă, întâlnirea dintre Trump și Zelenski a fost o întâlnire între patru ochi. Cum Dumnezeu de s-au aflat amănunte de genul a jurat tot timpul, era să-i dea cu hărțile în cap lui Zelenski, i-a zis Rusia te distruge, cedează.

Deci, repet, nu este vorba de informații, nu știu, cum circulă acum – din surse, CCR va respinge legea pensionării magistraților înainte de termen.

El înjura, trântea cu hârtiile, mai avea un pic și îl bătea pe Zelenski. Este vorba de o proză, o piesă de teatru. Repet, o piesă scrisă de un autor care povestește tot ce s-a întâmplat la nivel de amănunt. Putea să spună, de exemplu, că Donald Trump a zis mă duc până la WC. Și cu dialog.

Sigur, amintindu-mi încă o dată de celebrele reportaje scrise de Caracudi, vai, ce actual e Caragiale! Caracudi, știți, era reporter și publica reportaje despre cum l-a chemat Carol I pe pe Ion Brătianu, tatăl, zi și Vizirul, și cum i-a zis «gata, nu se mai poate», și cum Vizirul a apălit și a devenit palit.

Caragiale le scria în Cișmigiu”, spune Ion Cristoiu.