Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ajutorul militar pentru Ucraina e din taxele și impozitele noastre. De ce e ținut secret?

27 aug. 2025, 11:20, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu, scriitor și publicist

Miercuri dimineață, în pastila sa de la ora 11:00, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu se întreabă de ce este ținut secret ajutorul militar pentru Ucraina, mai ales că este oferit din taxele și impozitele noastre, ale românilor.

„Știrea ar suna cam așa… «Cu prilejul Zilei Independenței sărbătorite de Ucraina, Volodimir Zeleschi a mulțumit președintelui României pentru sprijinul militar susținut pe care România îl acordă Ucrainei, echipamente de apărare și care apără, mă rog, orașele și satele Ucrainei». Ministrul ucrainean al Apărării, la o întâlnire cu ministrul nostru al Apărării, a mulțumit României pentru ajutorul militar susținut și a anunțat că Ucraina va primi de la România al 23-lea pachet militar de sprijin. Această știre nu produce uimire într-un sens, dar – sigur – ne stupefiază într-un alt sens. Nu produce uimire într-un semn, deoarece nu e prima dată când partea ucraineană se întrece în mulțumiri pentru ajutorul militar acordat în ultimii trei ani și, evident, ne semnalează nouă, românilor, că ucrainenii primesc ajutor militar de la noi. Adică ne semnalează nouă, românilor, că din taxele și impozitele noastre, conducătorii noștri bravi dau ucrainienilor, sigur, să încep bla-bla-ul, pentru apărarea suveranități acestei țări, a democrației din Europa și, evident, din întreaga lume, știut fiind, potrivit narațiunilor oficiale românești, că Ucraina este ultimul zid de apărare a României împotriva Rusiei.

(…) În același timp, această știre ne stupefiază, deoarece aflăm că – până acum – am dat 22 de pachete. Eu cred că prin pachete militare nu se înțelege un pachet de la Temu, pe care vor să-l impoziteze ăștia. (…) Bănuiesc că e ceva, nu știu, 10 camioane, patru camioane, nu știu, patru avioane. E uriaș, da?! Deci, noi aflăm că acordăm ajutor militar substanțial. Și întrebarea este… dar noi de ce nu știm asta, de la ai noștri? De ce nu ni se spune, de trei ani, și nici în noua orânduire promovată de ONG-istul Nicușor Dan. Eu cred că este obligatoriu ca și conducătorii României să desecretizeze, pentru că păstrează la secret, acest ajutor militar. Sigur, nu trebuie să ne spună tipul de armament, chestii de secret militar. Dar să știm și noi câți bani ne-a costat și poate și repartizarea banilor. Povestea cu transparența, în sine, mi se pare o prostie… din două motive. Aceste pachete sunt din taxele și impozitele noastre și un regim, o conducere modernă, europeană, ca să zic așa, trebuie să dea socoteală cetățenilor pentru fiecare leu cheltuit. Asta este obligatoriu. În lumea de astăzi, dictatură, democrație, orânduire tribală… dă socoteală. În al doilea rând trebuie să știm pentru că fiecare pachet înseamnă o înăsprire a relațiilor cu Rusia și o implicare a noastră tot mai mare în acel război. Trebuie să știm și asta pentru că, mâine-poimâine, o să ne trimită copiii, nepoții pe front în Ucraina, să ne batem cu armata rusă, și o să fie tot ținut secret.”, spune Ion Cristoiu.

