Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Coaliția de voință” se întrunește azi în chip inutil. Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul

17 aug. 2025, 11:59, Pastila lui Cristoiu
Gazetarul Ion Cristoiu spune, la „Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00”, că – astăzi – «„Coaliția de voință” se întrunește azi în chip inutil, iar președintele Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul».

„Ați aflat, probabil, că bietul Nicușor Dan și-a întrerupt concediu în sânul familiei, o expresie dragă Cotrocenilor, pentru a participa prin video la ceea ce se numește «Coaliția pentru voință» sau coaliția celor dispuși în România presei miruite… fie de Guvern, fie de Președinție, fie de servicii secrete, fie de alte instituții de forță. Această participare este prezentată ca o o dovadă a importanței uriașe a României lui Nicușor Dan și, evident, a lui Nicușor Dan, dar și a Oanei Țoiu, șefa diplomației în actualul context mondial marcat, să zicem, războiul pentru pace, pe de-o parte, dintre Rusia și America, și Occidentul colectiv de cealaltă parte. Liderii occidentali nu vor pace, ei vor continuarea războiului dintr-un motiv simplu: dacă se face pace în Ucraina, cum se mai înarmează Germania lui Merz (Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz-n.r.), care are drept pretext pericolul rusesc.

Dacă rușii au ajuns la pace, adică în Ucraina, nu poți să spui că-i apucă brusc și intră din nou în Berlin. Macron stă, cum să zic, n-are nicio putere. În Franța are mari probleme, dar el invocă mereu pericol rusesc. La noi… nici nu mai spun. Nicușor Dan a ieșit de la o slujbă și – cu creierul evident afectat de fumul de tămâie, că totuși fumul de tămîie afectează creierul, în sensul că are un fel de drog liniștitor – în loc să vorbească despre pace, a vorbit despre pericolul rusesc. Acest pericol hrănește, care este o prostie, pentru că – dacă vă uitați – în 3 ani… Rusia, mă rog, marea formidabilă putere planetară, n-a a cucerit decât o cincime dintr-un teritoriu. Păi nemții lui Hitler, în trei ani, cuceriseră aproape toată Europa, erau în război cu Marea Britanie, pe care o bombardau cu avioanele și luaseră din Polonia și se pregăteau să intre în Rusia, dacă nu  chiar intraseră. Hai să fim serioși. Dar, repet, pericolul rusesc este un truc, pentru ca liderii acestea occidentali, tot mai îndepărtați de propriile popoare, să justifice concesiile făcute firmelor de armament și în același timp să nu facă nimic. E pericolul rusesc, aoleu, război hibrid! Uități-vă la Nicușor Dan… el nu face nimic, dar în același timp zice «bă, noi suntem supuși pericolului războiului hibrid». (…) Dacă acești ruși sunt așa de buni la războiul hibrid, eu zic să ne predăm…

Această coaliție s-a înființat și care, repet, e așa un fel de e o variantă a lui Macron de a-l concura pe Mertz. Miercurea trecută, a declarat că trebuie neapărat un armistițiu stabilit la întâlnirea din Alaska și în acest sens s-a format coaliția, din care facem parte și noi, să pună la dispoziția Ucrainei fie trupe, fie avioane, fie sprijin pentru supravegherea armistițului. În condițiile în care la întâlnirea din Alaska s-a răsturnat totul, că Trump a fost de acord că problema nu este a unui armistițiu, ci a unei păci, în aceste condiții această coaliție este inutilă, s-a întrunit degeaba și săracul Nicușor Dan și-a întrerupt concediul degeaba, pentru că ea nu mai are niciun rost. Ea s-a înființat și a fost justificată pe ideea că, atunci când se face încetarea focului prin armistițiu, asigură supravegherea armistițiului. Care armistițu, că deja se vorbește de pace și nu de un armistițiu?!”, a precizat Ion Cristoiu.

