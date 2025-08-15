Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici

15 aug. 2025, 21:04, Pastila lui Cristoiu
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici

„Din câte știți, în noaptea aceasta are loc un summit la nivel înalt dintre doi șefi de stat, între America și Rusia. Știți programul. Eu fiind patriot, hai să citesc ce scrie presa noastră, că inima mea bate românește. Și m-am uitat să văd ce face presa noastră din perspectiva acestei întâlniri.

Primul lucru pe care l-am constatat este că presa noastră stă cu cracii în sus, la Soare sau la umbră, la munte. E zi de odihnă, e Sfântă Maria, și potrivit noilor reguli din presa română, oamenii nu stau în redacție, stau acasă.

Ea, coțofana stă în furouri, și în timp ce se epilează, cu o mână bate articolul pe care îl trimite pe site și noi îl citim, iar el stă în chiloți, în izmene sau gol, se rade. Și scriu. Și normal că fiind sărbătoare, stau la munte, n-au contact, fac  copy-paste sau scriu din burtă.

Al doilea lucru pe care l-am constatat e că aproape toată presa noastră – Digi24, B1, PRO TV – vor să ne convingă că la această întâlnire se îndreaptă două delegații, una alcătuită din proști – cea americană. Titlu: ”Trump va fi învins”, ”Trump nu are habar pe ce lume trăiește”,  ”Donald Trump este un imbecil”, ”Delegația americană e alcătuită din amatori”, ”Trump este tras pe sfoară de Putin”, ”Putin l-a atras pe Trump într-o capcană”.

Deci, rezultă din întâlnire că se îndreaptă spre un Nicușor Dan al Americii, care la fel ca și Nicușor Dan, președintele este un tăntălău și n-are staff. Pe cealaltă parte, tot potrivit presei române,  vine o fiară, Putin, care îl trage în capcană,  cu specialiști.

Deci, avem două superputeri. Soarta noastră depinde de America.  Păi, și cum? Soarta noastră depinde de niște proști. Noi ne-am încredințat soarta unor tăntălăi.

Păi cum să fiu eu liniștit când președintele țării, cu care am parteneriat strategic cu care mă laud că mă apăra, e un prost care el se duce și cade în capcană, că delegația lui e alcătuită din tăntălăi, pe când dincolo la Putin rezultă că-i  zbrici.

Păi mă întreb dacă nu cumva ar fi mai bine să avem parteneriat strategic cu Rusia? Eu din 1990 n-an văzut o presă mai proastă, mai leneșă, mai ticăloasă. Cum să spui că la nivelul Americii,  Trump e tras pe sfoară de Putin. De ce dracu am parteneriat strategic? Eu zic să o luăm la fugă”, a declarat Ion Cristoiu în jurnalul „Pastila lui Cristoiu”.

