Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Pastila lui Cristoiu de la ora 23:00: Întâlnirea din Alaska – Primele impresii

Pastila lui Cristoiu de la ora 23:00: Întâlnirea din Alaska – Primele impresii

15 aug. 2025, 23:25, Pastila lui Cristoiu
Pastila lui Cristoiu de la ora 23:00: Întâlnirea din Alaska - Primele impresii

Gazetarul Ion Cristoiu comentează, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 23.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

„Am comentat pe Cristoiu TV în direct, 10.000 de urmăritori, am transmis ceremonia de început a întâlnirii.

Cel mai important moment l-a reprezentat știrea potrivit căreia între cei doi nu va mai fi un tete-a-tete, adică ei doi fiecare cu translatorul, ci din partea americană, Rubio, ministrul de Externe și Witkoff , care este ministru special.

Am văzut inclusiv de pe CNN, Antena 3, comentariu, ca de fapt Trump și-a luat măsuri pentru ca în cazul în care au loc niște decizii din partea rusă… Dacă ar fi fost niște gazetari, nu propagandiști neo-bolșevici, ar fi zis: „Băi, dar a fost de acord Putin?

Una este față în față… Eu cred că a fost de acord. Care este principalul motiv: în pregătirea acestei campanii s-a dus o uriașă manipulare, campanie tipic de presă ticăloasă și de lideri politici, că dacă rămân cei doi față în față, Putin îl vrăjește, îl hipnotizează, se uită în ochii lui Trump și Trump se scapă pe el.

O prostie, Trump și el e o fiară și ăla e o fiară. Să nu se spună că au discutat ei și au decis soarta lumii.

Probabil că s-a aprobat și de către Putin: „Să vină și cei doi”.

Niciun moment nu s-ar putea spune că noi am avut niște înțelegeri secrete pe care nu le-am spus, nu se poate spune că Trump, că Putin i-a vrăjit pe toți trei.

O copilăreală, iertați-mă, nu îmi vine să cred, care presă, CNN, nu știu, Figaro. După asta s-a făcut în așa fel că Trump nu a coborât primul și l-a așteptat la avion, s-a făcut în așa fel încât cei doi au coborât în același timp și s-au întâlnit pe un covor roșu și așteptându-l în mod simbolic Trump și aplaudându-l în stilul lui.

S-au urcat pe un podium și o tanti i-a strigat lui Putin „Când mai ucideți oameni?” și cred că a fost cu aprobarea lui Trump, că veneau ăia de la Servicii, au și ăia Servicii Secrete… Mă rog…

Au fost amândoi în mașină, nu știu ce au discutat și se face această discuție la final. E un semn care învinge scepticismul meu faptul că s-a ajuns la o înțelegere ca să nu fie tete-a-tete.

Trump nu mai poate fi acuzat că a fost topit după Putin, că Putin l-a paralizat, că Putin l-a dominat…E 1 contra 3, au zburat avioanele, în căutarea păcii, e un moment istoric, o strângere de mână istorică, pentru că, din februarie până acum, niciun președinte american nu a strâns mâna unui președinte rus, dar mă întreb încă o dată…Ăștia de la unitatea militară Digi, ei sunt normali? Misiunea mea, a jurnalistului, e să transmit și să vă comentez, da”, , a declarat Ion Cristoiu în jurnalul „Pastila lui Cristoiu”.

Autorul recomandă: Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici

Citește și

VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici
21:04
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00 : Potrivit presei noastre, la întâlnirea cu Putin pe post de lideri americani merg niște nevolnici
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator
14:37
Pastila lui Cristoiu de la ora 14:00: Nicușor Dan a dat un nou mesaj de politician Conservator
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
10:36
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Megalomania lui Donald Trump va face ca întâlnirea din Alaska să fie un fiasco
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media
15:35, 14 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media
POLITICĂ Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile
10:23, 14 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
20:09, 13 Aug 2025
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
Mediafax
Reacția lui Putin când a fost întrebat dacă va 'înceta să mai ucidă civili'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Bolojan, interviu pentru Bloomberg: ' Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă'
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Imposibil pentru românii cu carte electronică de identitate. Avertisment pentru cei cu buletin cu cip: Obligație revine…
Evz.ro
Războiul Rece și avanposturile secrete din Alaska. Cum a devenit „poarta de vest” a Americii în fața URSS
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Moment istoric în România! Ornitologii au confirmat cuibăritul vânturelului mic după 125 de ani