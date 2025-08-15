Pastila lui Cristoiu de la ora 23:00: Întâlnirea din Alaska – Primele impresii

Gazetarul Ion Cristoiu comentează, la „Pastila lui Cristoiu” de la ora 23.00, pe marginea întâlnirii istorice din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

„Am comentat pe Cristoiu TV în direct, 10.000 de urmăritori, am transmis ceremonia de început a întâlnirii.

Cel mai important moment l-a reprezentat știrea potrivit căreia între cei doi nu va mai fi un tete-a-tete, adică ei doi fiecare cu translatorul, ci din partea americană, Rubio, ministrul de Externe și Witkoff , care este ministru special.

Am văzut inclusiv de pe CNN, Antena 3, comentariu, ca de fapt Trump și-a luat măsuri pentru ca în cazul în care au loc niște decizii din partea rusă… Dacă ar fi fost niște gazetari, nu propagandiști neo-bolșevici, ar fi zis: „Băi, dar a fost de acord Putin?

Una este față în față… Eu cred că a fost de acord. Care este principalul motiv: în pregătirea acestei campanii s-a dus o uriașă manipulare, campanie tipic de presă ticăloasă și de lideri politici, că dacă rămân cei doi față în față, Putin îl vrăjește, îl hipnotizează, se uită în ochii lui Trump și Trump se scapă pe el.

O prostie, Trump și el e o fiară și ăla e o fiară. Să nu se spună că au discutat ei și au decis soarta lumii.

Probabil că s-a aprobat și de către Putin: „Să vină și cei doi”.

Niciun moment nu s-ar putea spune că noi am avut niște înțelegeri secrete pe care nu le-am spus, nu se poate spune că Trump, că Putin i-a vrăjit pe toți trei.

O copilăreală, iertați-mă, nu îmi vine să cred, care presă, CNN, nu știu, Figaro. După asta s-a făcut în așa fel că Trump nu a coborât primul și l-a așteptat la avion, s-a făcut în așa fel încât cei doi au coborât în același timp și s-au întâlnit pe un covor roșu și așteptându-l în mod simbolic Trump și aplaudându-l în stilul lui.

S-au urcat pe un podium și o tanti i-a strigat lui Putin „Când mai ucideți oameni?” și cred că a fost cu aprobarea lui Trump, că veneau ăia de la Servicii, au și ăia Servicii Secrete… Mă rog…

Au fost amândoi în mașină, nu știu ce au discutat și se face această discuție la final. E un semn care învinge scepticismul meu faptul că s-a ajuns la o înțelegere ca să nu fie tete-a-tete.

Trump nu mai poate fi acuzat că a fost topit după Putin, că Putin l-a paralizat, că Putin l-a dominat…E 1 contra 3, au zburat avioanele, în căutarea păcii, e un moment istoric, o strângere de mână istorică, pentru că, din februarie până acum, niciun președinte american nu a strâns mâna unui președinte rus, dar mă întreb încă o dată…Ăștia de la unitatea militară Digi, ei sunt normali? Misiunea mea, a jurnalistului, e să transmit și să vă comentez, da”, , a declarat Ion Cristoiu în jurnalul „Pastila lui Cristoiu”.

