Ruxandra Radulescu
Alfred Simonis: E gata! Definitiv! Avem constructor desemnat pentru construirea stadionului Dan Păltinișanu și nimic nu se mai poate schimba

Alfred Simonis, președintele Consiliului județean Timiș, anunță pe Facebook că a fost desemnată firma de construcții care se va ocupa de ridicarea arenei Dan Păltinișanu, iar în câteva zile proiectul va intra în prima fază.

Alfred Simonis precizează că întocmirea planului de proiectare va dura opt luni, iar execuția lucrărilor vor dura 24 de luni.

schița stadionului Dan Păltinișanu

„Vă anunțam în urmă cu câteva zile că o asociere de firme a fost anunțată drept câștigătoare a licitației pentru a ridica arena Dan Păltinișanu, dar că, timp de zece zile se pot depune contestații. Acest termen a expirat, câștigătorul nu a mai fost contestat și acum totul este clar. În câteva zile se va semna contractul de finanțare și începe prima fază: proiectarea stadionului, pentru realizarea căreia sunt necesare opt luni, iar apoi alte 24 pentru ridicarea efectivă a stadionului”, precizează Simonis.

Alfred Simonis a menționat că proiectul va fi confinanțat de Consiliul Județean cu o sumă de peste 126 de milioane de lei, care reprezintă 25% din costul total al construcției.

„Zilele următoare voi solicita colegilor mei consilieri județeni să adoptăm o hotărâre de consiliu prin care să asumăm cofinanțarea arenei cu 25% din suma necesară pentru finalizarea proiectului. Potrivit documentelor primite de la Compania Națională de Investiții, cofinanțarea Consiliul Județean este de puțin peste 126 de milioane de lei.

Vreau să fie foarte clar: Consiliul Județean Timiș are resursele necesare pentru a-și aduce contribuția la ridicarea stadionului. Am ținut să fac această precizare pentru a preveni eventuale pusee de cunoștințe administrative ale unor decidenți locali care au mai exprimat opinii halucinante și pe alte subiecte.
Facem stadion la Timișoara!”, mai afirmă Alfred Simonis.

FOTO: Facebook

