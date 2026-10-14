Șeful Consiliului Județean Cluj, vicepreședintele PNL Alin Tișe, a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că România va avea un nou Guvern, chiar dacă partidele nu au ajuns încă la o formulă de compromis. Liberalul susține că PSD, PNL, USR și UDMR vor susține un nou Executiv și subliniază că doar AUR își dorește cu adevărat alegeri anticipate.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alin Tișe spune că premierul desemnat va trece Guvernul Niculescu de votul din Parlament deoarece teama parlamentarilor de a-și pierde mandatele va cântări mai mult decât declarațiile politice.

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„Domnul Luca Niculescu va trece cu acest guvern, indiferent de formula politică: cu PSD sau fără PSD, cu PNL sau fără PNL, cu UDMR și USR la guvernare sau în afara guvernării. De ce? Pentru că nimeni nu vrea cu adevărat alegeri anticipate, în afară de AUR. Jocurile de putere făcute de partide au adus țara în colaps, în pragul dezastrului, iar acestea riscă să nu mai intre în Parlament la următoarele alegeri.

„PSD și PNL nu vor să-și sacrifice parlamentarii în alegeri anticipate. USR și UDMR se tem să nu piardă accesul la guvernare. Esențial este că parlamentarii, indiferent de partid, nu-și vor sacrifica mandatul și viitorul politic pentru un principiu pe care nici măcar propriul partid nu îl poate garanta. Nimeni nu știe dacă va mai prinde un loc eligibil pe listă, indiferent de ce le promit șefii. Și niciunul nu vrea să-și încheie cariera politică dintr-un exces de demnitate”, a scris președintele Consiliului Județean Cluj.

Tișe atacă partidele și critică jocurile politice

Șeful Consiliului Județean Cluj critică și strategia PNL după moțiunea de cenzură inițiată de PSD. Potrivit lui Tișe, deși liberalii au vorbit despre trecerea în opoziție și au luat decizii interne în acest sens, aceștia ar fi încercat în continuare să-și păstreze influența asupra guvernării.