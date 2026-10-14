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Un vicepreședinte al PNL pariază pe învestirea Guvernului Luca Niculescu și explică de ce evită partidele din fosta coaliție alegerile anticipate

Un vicepreședinte al PNL pariază pe învestirea Guvernului Luca Niculescu și explică de ce evită partidele din fosta coaliție alegerile anticipate
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Șeful Consiliului Județean Cluj, vicepreședintele PNL Alin Tișe, a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că România va avea un nou Guvern, chiar dacă partidele nu au ajuns încă la o formulă de compromis. Liberalul susține că PSD, PNL, USR și UDMR vor susține un nou Executiv și subliniază că doar AUR își dorește cu adevărat alegeri anticipate.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alin Tișe spune că premierul desemnat va trece Guvernul Niculescu de votul din Parlament deoarece teama parlamentarilor de a-și pierde mandatele va cântări mai mult decât declarațiile politice.

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„Domnul Luca Niculescu va trece cu acest guvern, indiferent de formula politică: cu PSD sau fără PSD, cu PNL sau fără PNL, cu UDMR și USR la guvernare sau în afara guvernării. De ce? Pentru că nimeni nu vrea cu adevărat alegeri anticipate, în afară de AUR. Jocurile de putere făcute de partide au adus țara în colaps, în pragul dezastrului, iar acestea riscă să nu mai intre în Parlament la următoarele alegeri.

„PSD și PNL nu vor să-și sacrifice parlamentarii în alegeri anticipate. USR și UDMR se tem să nu piardă accesul la guvernare. Esențial este că parlamentarii, indiferent de partid, nu-și vor sacrifica mandatul și viitorul politic pentru un principiu pe care nici măcar propriul partid nu îl poate garanta. Nimeni nu știe dacă va mai prinde un loc eligibil pe listă, indiferent de ce le promit șefii. Și niciunul nu vrea să-și încheie cariera politică dintr-un exces de demnitate”, a scris președintele Consiliului Județean Cluj.

Tișe atacă partidele și critică jocurile politice

Șeful Consiliului Județean Cluj critică și strategia PNL după moțiunea de cenzură inițiată de PSD. Potrivit lui Tișe, deși liberalii au vorbit despre trecerea în opoziție și au luat decizii interne în acest sens, aceștia ar fi încercat în continuare să-și păstreze influența asupra guvernării.

„PNL s-a victimizat după moțiunea PSD, a vorbit despre trecerea în opoziție și a luat decizii interne în acest sens, dar a făcut tot ce a putut pentru a rămâne la butoane. A obstrucționat variante de guvernare, a prelungit negocierile și a tras de timp pentru a rămâne la putere cât mai mult. Acum, când mandatele parlamentarilor devin miza reală, jocul se apropie de final”.

Acesta își extinde criticile și asupra celorlalte formațiuni politice. Alin Tișe spune că PSD, după ce a contrbuit la căderea Guvernului și a părăsit Executivul, ar urma să revină la guvernare indiferent de cine va fi prim-ministru. USR și UDMR sunt prezentate de Tișe drept partide preocupate să își păstreze relevanța politică, în timp ce AUR este descris ca formațiunea interesată de organizarea alegerilor anticipate.

„Partidele vorbesc despre principii, dar calculează doar mandate și procente”

În continuarea mesajului, Tișe spune că în spatele negocierilor pentru formarea noului Guvern se află de fapt calcule pentru mandate și procente. Acesta susține că parlamentarii vorbesc despre responsabilitate, dar, în realitate, își negociază șansele de a intra în Parlament.

„Acesta este gândul meu acum, în pragul formării unui nou guvern, adevărul din spatele spectacolului și al jocului de putere: partidele vorbesc despre principii, dar calculează doar mandate și procente. Vorbesc despre țară și responsabilitate, dar, în realitate, își negociază supraviețuirea politică și șansele de a intra în Parlament. De aceea, concluzia mea este simplă: vom avea guvern de data aceasta!”.

În finalul postării, șeful Consiliului Județean Cluj subliniază că Executivul Luca Niculescu va trece de votul din Parlament, însă avertizează că acest lucru nu va rezolva criza de încredere dintre clasa politică și electorat.

„Dar un guvern va trece de Parlament, pentru că ACUM prea mulți au prea mult de pierdut dacă acesta nu trece. Iar după ce se încheie acest episod, începe următorul: goana după puncte electorale în perspectiva alegerilor din 2028. Stați liniștiți! Criza guvernamentală se va încheia, cel puțin pentru moment. Criza de încredere, însă, continuă”.

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