Călin Georgescu: „Până când frauda cosmică de anul trecut nu va fi sancționată, e inutil să discut despre orice fel de alegeri”

Ruxandra Radulescu
02 dec. 2025, 10:21, Știri politice
Călin Georgescu, așteptat de zeci de susținători la sediul Poliției din Buftea. Oamenii scandează: "Călin Georgescu, președinte"

Călin Georgescu ajunge marți în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar la secția din Buftea. Mulțimea de susținători îl așteaptă pe fostul candidat la prezidențiale în fața instituției, cu pancarte și flori. 

UPDATE: „Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie, până când frauda cosmică a alegerilor de anul trecut nu va fi sancționată penal și istoric nu am niciun motiv să nu cred că ea nu se va repeta.

Este inutil și ridicol să discut despre orice fel de alegeri din România. Mă distanțez total de așa zisele alegeri de pe 7 decembrie și de orice candidat. Când alegerile sunt organizate de rândași nu te poți aștepta să fie câștigate de cai”, a declarat Călin Georgescu în fața Poliției din Buftea.

„Am văzut apa din barajele golite iresponsabil. Când vorbeam de resursele de apă din România au apărut voci care ridiculizau ceea ce spunea. Acum sunt faptele, zeci de mi de oameni au rămas fără apă și spitalele sunt închise”, a mai adăugat acesta.

UPDATE: Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliție din Buftea, pentru controlul judiciar. Fostul candidat a fost întâmpinat de zeci de susținători.

La un an de la anularea alegerilor, susținătorii lui Călin Georgescu îl așteaptă pe fostul prezidențiabil în fața sediului Poliției din Buftea. Oamenii au venit cu pancarte care înfățișează figuri istorice, precum Ștefan cel Mare, sau sfinți ortodocși.

Cetățenii scandează „Călin Georgescu, președinte!”. Georgescu se prezintă azi, 2 decembrie, pentru semnarea controlului judiciar.

Călin Georgescu e acuzat de 11 infracțiuni, printre care se numără instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și inițierea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob.

Un an de la anulare alegerilor prezidențiale

La data de 6 decembrie 2025, se împlinește un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, câștigate cu peste două milioane de voturi de Căli Georgescu, la o diferență considerabilă de Elena Lasconi.

Pe 5 decembrie 2024, Parchetul General (PÎCCJ) s-a sesizat din oficiu și a deschis două dosare penale in rem – adică sunt investigate doar faptele și nu autorul/autorii – privind „posibile încălcări ale legislației electorale, inclusiv coruperea alegătorilor și spălarea banilor în legătură cu finanțarea campaniei electorale a unui candidat”.

Tot atunci, procurorii au spus că investighează infracțiuni informatice legate de crearea și utilizarea unor conturi online false, menite să influențeze opțiunile alegătorilor.

Pe 6 decembrie 2024, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat, la rândul său, deschiderea unui dosar penal in rem.

Pe 6 decembrie 2024, în jurul orei 15:00, cei nouă judecători ai Curții Constituționale au decis în unanimitate anularea întregului proces electoral privind alegerea președintelui României, implicit oprirea votului pentru turul 2 al scrutinului care începuse în diaspora și urma să se desfășoare în România pe 8 decembrie.

Foto/Video: Gândul

