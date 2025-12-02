Prima pagină » Știri politice » 2 decembrie. „Suveraniștii” jubilează, CCR validează primul tur al alegerilor prezidențiale. Georgescu și Lasconi sunt, oficial, finaliști în turul al doilea

Cristian Lisandru
02 dec. 2025, 06:00, Știri politice
În data de 1 decembrie 2024, de Ziua Națională a României, s-au desfășurat alegerile parlamentare. Social-democrații (PSD) s-au clasat pe primul loc, urmați de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR). Dar se menținuse suspansul în ceea ce privește turul întâi al alegerilor prezidențiale, după ce Curtea Constituțională a României decisese, surprinzător, renumărarea voturilor.

Gândul prezintă, cronologic, evenimentele care s-au derulat pe scena politică din România după turul întâi al alegerilor prezidențiale, desfășurat în data de 24 noiembrie 2024, iar candidatul independent Călin Georgescu și candidatul USR – Elena Lasconi – s-au clasat pe primele două poziții.

25 noiembrie 2024 – 1 decembrie 2024. Cronologia unor zile „furtunoase”

În acest context, ziua de 2 decembrie 2024 a fost una foarte importantă, iar decizia CCR era așteptată într-o tensiune crescândă.

  • 25 noiembrie. Rezultatele finale după primul tur al alegerilor prezidențiale provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi sunt declarați câștigători, iar Marcel Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Klaus Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri.
  • 26 noiembrie. Joc pe contre între câștigătorii surpriză ai primului tur al alegerilor prezidențiale. Lasconi vrea o alianță pro-NATO și pro-UE în lupta cu „admiratorul lui Putin”, Georgescu reacționează: „Se cere poporului român să intre în războiul din Ucraina”.
  • 27 noiembrie. Scandalul „TikTok” continuă. După ce a spus că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea lui Georgescu în online, președintele Iohannis mută surprinzător și convoacă CSAT. AEP publică sumele cheltuite de prezidențiabili în campanie, iar doi candidați contestă la CCR rezultatul primului tur al alegerilor.
  • 28 noiembrie. CCR decide renumărarea voturilor din primul tur al prezidențialelor, CSAT vorbește de „atacuri cibernetice” care ar fi influențat alegerile, STS neagă, iar AEP sesizează Parchetul în legătură cu campania lui Georgescu.
  • 29 noiembrie. Românii se pregătesc de „hora parlamentarelor”, CCR amână validarea rezultatelor din primul tur de scrutin, iar Ciolacu anunță că se retrage din cursa pentru Cotroceni dacă alegerile prezidențiale sunt reluate.
  • 30 noiembrie. Zi de tranziție, alegerile parlamentare bat la ușă. AEP anunță încheierea campaniei electorale, CAB decide excluderea observatorilor independenți de la procesul de renumărare a voturilor, Lasconi îl ironizează pe Iohannis.
  • 1 Decembrie. Liniștea dinaintea furtunii. De Ziua Națională a României, românii au votat pentru „parlamentare”. PSD ia caimacul, dar AUR dă lovitura și devansează PNL și USR. Stand-by în scandalul „renumărarea voturilor” din turul întâi al alegerilor prezidențiale.

2 decembrie 2024. CCR validează rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale

După ce a decis – în data de 28 noiembrie – renumărarea voturilor din turul întâi al alegerilor prezidențiale, Curtea Constituțională a României a făcut un anunț extrem de important în contextul politic tensionat.

Primul tur al alegerilor a fost validat de CCR, prin Hotărârea nr 31 din 2 decembrie 2024.

Călin Georgescu și Elena Lasconi sunt, oficial, finaliștii alegerilor prezidențiale, iar turul al doilea urma să se desfășoare în data de 8 decembrie 2024. Contestația depusă de candidatul Cristian Terheș a fost respinsă de judecătorii CCR.

În cadrul examenului de constituționalitate privind respectarea procedurii pentru alegerea președintelui României, conferind efectivitate competențelor înscrise în Constituția României, precum respectului votului popular exprimat în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024, judecătorii constituționali au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea ca neîntemeiată a contestației candidatului Cristian Terheș.

Totodată, Curtea a hotărât, în unanimitate:

  • 1) confirmarea și validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de președinte al României din primul tur de scrutin din data de 24 noiembrie 2024;
  • 2) organizarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui României în ziua de duminică, 8 decembrie 2024, la care vor participa domnul Călin Georgescu și doamna Elena Lasconi, a declarat, la momentul resepectiv, Marian Enache – președintele CCR.

Marian Enache, președintele CCR

2 decembrie 2024. Finalista Elena Lasconi: „Cea mai bună variantă pentru România este un guvern de uniune națională proeuropeană”

Elena Lasconi a intrat în finala prezidențială, iar liderul USR a admis că, în contextul pulverizării politice a Parlamentului României,  doar un guvern de uniune națională este viabil, PSD, PNL, USR și UDMR. În acest caz, premierul poate veni de oriunde, a spus Elena Lasconi după ce CCR  a validat primul tur al alegerilor prezidențiale.

Cred că domnul Bolojan înțelege care sunt procentele și eu sunt sigură că are maturitatea să înțeleagă că poate ar putea să fie un premier din altă parte. Am putea să luăm în calcul și un premier tehnocrat, de ce nu?

  • Aici este vorba despre interesul României. Tocmai am spus că eu cred că cea mai bună variantă pentru România este acum un guvern de uniune națională proeuropeană. 
  • Trebuie să facă parte PSD, trebuie să facă parte PNL, trebuie să facă parte USR și UDMR.
  • Negocierile sunt deschise. Aici putem discuta. Tocmai de asta trebuie să aștept să negociem.
  • Pentru că eu sunt dispusă să negociez cu fiecare formațiune în parte. Acum nu mai este vorba despre partide.

Elena Lasconi

Suntem după al 12-lea ceas și trebuie să ne mobilizăm, pentru că am pierdut câteva zile, pentru că s-a făcut renumărarea, celălalt contracandidat oricum a făcut dintotdeauna o campanie netransparentă fără cod și își face de cap peste tot, pe toate rețelele sociale, iar noi am respectat legea, așa că am pierdut câteva zile”, declara Elena Lasconi.

2 decembrie 2024. Călin Georgescu: „Falimentul partidelor era unul așteptat”

Călin Georgescu, candidatul independent care a provocat o surpriză uriașă în turul întâial alegerilor prezidențiale, a fost validat de CCR și a transmis – cu referire și la alegerile parlamentare abia încheiate – că votul dat de români reprezintă o restartare a clasei politice din România.

Georgescu a punctat că alegerile parlamentare din data de 1 decembrie au arătat „falimentul partidelor mari” din România.

Rezultatul alegerilor parlamentare este, de fapt, rezultatul deciziilor parlamentare din ultimii 35 de ani. Vorbim despre rezultatul deciziilor greșite pe care politicienii români le-au luat. Dar, cel mai important, vorbim acum despre rezultatul deciziilor corecte prin care românii, cu votul lor, au restartat acum clasa politică (…).

Falimentul partidelor era unul așteptat pentru că au făcut, în ultimă instanță, speculă cu încrederea și inteligența oamenilor. Iar acum bursa lor politică de încredere s-a prăbușit. (…)

Călin Georgescu

Ce vedeți în urma votului de duminică este nevoia poporului de a echilibra balanța. De aceea, domnilor politicieni, pentru a vă redresa falimentul politic, va trebui să investiți în oameni, în poporul real, nu în partidele voastre”, spunea Călin Georgescu după ce judecătorii CCR au validat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

2 decembrie 2024. UDMR anunță că o susține pe Lasconi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale

În aceeași zi, premierul Marcel Ciolacu a declarat că PSD nu va face alianţă cu AUR.

Marcel Ciolacu a mai precizat că – în urma alegerilor parlamentare din 1 decembrie – PSD, PNL, UDMR şi grupul minorităţilor au majoritate atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat.

Totodată, tot în data de 2 decembrie 2024, Kelemen Hunor – preşedintele UDMR – a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că formaţiunea sa o va susţine în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale pe candidata USR, Elena Lasconi.

