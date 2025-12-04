Prima pagină » Știri politice » Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic

Cancelarul Austriei îl primește pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi vor discuta despre cooperarea în domeniul energetic

04 dec. 2025, 12:30, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan face joi o vizită oficială la Viena, în Austria. Cancelarul austriac, Christian Stocker, îl primește cu onoruri militare, potrivit protocolului, pe omologul său. Miercuri seară, Stocker i-a oranizat lui Bolojan o recepție de Ziua Națională a României, unde au reiterat sprijinul bilateral. Acolo, premierul a declarat că Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri europeni ai României.

După primirea oficială, cei doi se vor retrage și vor purta discuții, care vor aborda şi sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). De asemenea, o atenţie specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic.

Aseară, alături de premier era și ministrul de Externe, Oana Țoiu, care a fost lăudată în timpul recepției pentru că, prin vizitele sale destul de dese, întreține foarte bine relațiile România-Austria.

Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe”, transmite Guvernul.

