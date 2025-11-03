Fostul prezidențiabil Călin Georgescu a dat un mesaj prin care a transmis ferm că nu recunoaște organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, pe motiv că acest Guvern îl consideră ilegitim. Mai mult, liderul suveranist nu a dat niciun mesaj de susținere a Ancăi Alexandrescu, vedeta de la Realitatea Plus care l-a promovat intens după anularea alegerilor din 6. Ce va face AUR.

Așa cum a scris Gândul, duminică fostul candidat la scrutinul din 2024 a lansat un mesaj fără echivoc, în sensul că nu va recunoaște proximele alegeri pentru viitorul primar al Bucureștiului. Partidul care l-a susținut mereu, deși Georgescu nu este membru AUR, a stabilit o strategie în acest sens.

AUR va ieși cu un mesaj similar cu cel al lui Georgescu

Oamenii AUR au internalizat mesajul lui Călin Georgescu, pe grupurile interne de partid stabilindu-se o linie clară de comunicare: mesajul lui Călin Georgescu este total justificat.

Așadar, AUR se pregătește să iasă cu un mesaj similar celui lansat de Călin Georgescu, echivalând cu o lovitură puternică pentru Anca Alexandrescu. Aceasta candidează independent, dar s-ar fi așteptat să primească sprijinul lui Călin Georgescu și George Simion. Vedeta Realitatea nu va putea conta pe ajutorul acestora.

Mesajul intern transmis pe grupurile AUR

”E total justificat ca domnul Călin Georgescu sa nu mai aibă încredere în procesul electoral și în orice tip de alegeri. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut, înțelegem dorința de a se plasa în afara jocului politic și oricând va dori și vor fi condițiile necesare, noi vom rămâne pe aceleași poziții față de domnia sa.

Avem datoria ca partid politic să facem orice pentru a reveni la democrație și la alegeri libere. Vom susține cel mai bine plasat candidat la Primăria Bucureștiului pentru a încerca totuși să spargem jocurile de culise și să ne putem face datoria față de cetățeni.

O decizie legată de candidatul pe care îl susținem va fi luată în această seară la ședința Consiliului Național de Conducere și vom reveni cu un anunț”, se arată în mesajul intern al AUR, citat de stiripesurse.

Călin Georgescu: Nu pot crede în aceste alegeri

Duminică, Georgescu a criticat actuala administrație de la București, pe care o consideră ilegitimă. Suveranistul a făcut o legătură directă între scrutinul local și „decăderea morală și politică” a țării: „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Nu pot crede în aceste alegeri și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”.

Georgescu a vorbit și despre nevoia unei renașteri spirituale: „Țara nu moare dacă are oameni care cred în ea. Țara are nevoie de Dumnezeu, de inimi neînfricate și de suflete care să se roage neîncetat pentru ea”.

În finalul mesajului, suveranistul a reiterat că orice implicare a sa electorală va fi doar în cazul alegerilor libere care definesc democrația: „Nu refuz, dar nu pot crede în aceste alegeri. Când democrația se va întoarce, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București.”

