Prima pagină » Știri politice » Ce va face AUR după mesajul lui Călin Georgescu de boicotare a alegerilor la Capitală. Anca Alexandrescu, lovită din două direcții

Ce va face AUR după mesajul lui Călin Georgescu de boicotare a alegerilor la Capitală. Anca Alexandrescu, lovită din două direcții

03 nov. 2025, 12:15, Știri politice
Ce va face AUR după mesajul lui Călin Georgescu de boicotare a alegerilor la Capitală. Anca Alexandrescu, lovită din două direcții
Anca Alexandrescu și George Simion

Fostul prezidențiabil Călin Georgescu a dat un mesaj prin care a transmis ferm că nu recunoaște organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, pe motiv că acest Guvern îl consideră ilegitim. Mai mult, liderul suveranist nu a dat niciun mesaj de susținere a Ancăi Alexandrescu, vedeta de la Realitatea Plus care l-a promovat intens după anularea alegerilor din 6. Ce va face AUR.

Așa cum a scris Gândul, duminică fostul candidat la scrutinul din 2024 a lansat un mesaj fără echivoc, în sensul că nu va recunoaște proximele alegeri pentru viitorul primar al Bucureștiului. Partidul care l-a susținut mereu, deși Georgescu nu este membru AUR, a stabilit o strategie în acest sens.

AUR va ieși cu un mesaj similar cu cel al lui Georgescu

Oamenii AUR au internalizat mesajul lui Călin Georgescu, pe grupurile interne de partid stabilindu-se o linie clară de comunicare: mesajul lui Călin Georgescu este total justificat.

Sursa FOTO: Facebook

Așadar, AUR se pregătește să iasă cu un mesaj similar celui lansat de Călin Georgescu, echivalând cu o lovitură puternică pentru Anca Alexandrescu. Aceasta candidează independent, dar s-ar fi așteptat să primească sprijinul lui Călin Georgescu și George Simion. Vedeta Realitatea nu va putea conta pe ajutorul acestora.

Mesajul intern transmis pe grupurile AUR

”E total justificat ca domnul Călin Georgescu sa nu mai aibă încredere în procesul electoral și în orice tip de alegeri. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut, înțelegem dorința de a se plasa în afara jocului politic și oricând va dori și vor fi condițiile necesare, noi vom rămâne pe aceleași poziții față de domnia sa.

sursa foto: Facebook/Anca Alexandrescu

sursa foto: Facebook/Anca Alexandrescu

Avem datoria ca partid politic să facem orice pentru a reveni la democrație și la alegeri libere. Vom susține cel mai bine plasat candidat la Primăria Bucureștiului pentru a încerca totuși să spargem jocurile de culise și să ne putem face datoria față de cetățeni.

O decizie legată de candidatul pe care îl susținem va fi luată în această seară la ședința Consiliului Național de Conducere și vom reveni cu un anunț”, se arată în mesajul intern al AUR, citat de stiripesurse.

Călin Georgescu: Nu pot crede în aceste alegeri

Duminică, Georgescu a criticat actuala administrație de la București, pe care o consideră ilegitimă. Suveranistul a făcut o legătură directă între scrutinul local și „decăderea morală și politică” a țării: „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Nu pot crede în aceste alegeri și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”.

Georgescu a vorbit și despre nevoia unei renașteri spirituale: „Țara nu moare dacă are oameni care cred în ea. Țara are nevoie de Dumnezeu, de inimi neînfricate și de suflete care să se roage neîncetat pentru ea”.

În finalul mesajului, suveranistul a reiterat că orice implicare a sa electorală va fi doar în cazul alegerilor libere care definesc democrația: „Nu refuz, dar nu pot crede în aceste alegeri. Când democrația se va întoarce, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Nicușor Dan RECUNOAȘTE: alegerile s-au anulat pe INTUIȚII. Dovezile? Peste câțiva ANI. Totul după ce l-a ACUZAT pe Călin Georgescu că a pus în pericol ordinea CONSTITUȚIONALĂ a României, a susținut că are DOVEZI și a împărțit rechizitoriul oficialilor străini

Ion Cristoiu: Jandarmii lui Cătălin Predoiu continuă să-i vâneze pe călingeorgiști

Citește și

POLITICĂ Sondajul PNL indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală. Rezultat „bizar”: Nicușor și Bolojan, preferații cetățenilor
12:26
Sondajul PNL indică o luptă strânsă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță pentru Capitală. Rezultat „bizar”: Nicușor și Bolojan, preferații cetățenilor
FLASH NEWS Cancelaria Prim-Ministrului a trimis la 8 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului” din Parlament
12:14
Cancelaria Prim-Ministrului a trimis la 8 dimineața solicitarea lui Bolojan de reprogramare a „Orei Premierului” din Parlament
EXCLUSIV Nicușor Dan – primele 5 luni, 5 mari MINICIUNI. Bine ați venit în „România onestă”!
12:01
Nicușor Dan – primele 5 luni, 5 mari MINICIUNI. Bine ați venit în „România onestă”!
ADMINISTRAȚIE Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu: „Aşteptăm anul viitor”
11:49
Continuarea lucrărilor de la Planşeul Unirii stă în pixul ministrului Dezvoltării. Guvernul are restanţe. Cristi Erbaşu: „Aşteptăm anul viitor”
UPDATE Bolojan a semnat un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România
10:37
Bolojan a semnat un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România
SONDAJ DE OPINIE Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan
08:48
Sondaj CURS. AUR, detașat pe primul loc în preferințele electoratului. Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan
Mediafax
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
De ce ne trezim la 3 dimineața? Somnul întrerupt, obicei vechi de mii de ani
EXTERNE Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
13:28
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
EXTERNE Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
13:23
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
EXTERNE Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
13:18
Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
ECONOMIE Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă
13:16
Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă
JUSTIȚIE „Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată
13:16
„Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată