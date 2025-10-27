Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Jandarmii lui Cătălin Predoiu continuă să-i vâneze pe călingeorgiști

27 oct. 2025, 10:30, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre incidentul care a avut loc duminică, 26 octombrie 2025, în timpul slujbei de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului.

„Ieri, în timpul spectacolului politrucesc numit Sfințirea Catedralei Neamului, un moment religios transformat de omul de afaceri, care este Patriarhul României, într-o paradă a politrucilor, gheorțanilor, îmbogățiților și, în general, a celor care alcătuiesc elita jefuitoare a României. Normal era să fie un moment religios. De exemplu, să vedem, aici, patriarhii bisericilor ortodoxe din Europa. În locul lor l-am văzut pe Nicușor Dan care a transformat acest moment într-unul de miting și într-un moment comic, pentru că, la un moment dat, și-a uitat nevasta. Mergea, mergea și a rămas în urmă, iar el mergea înainte. Cred că putea să i-o fure.

Dar în cadrul acestei sindrofii am citit știrea aceasta. Jandarmii bucureșteni au surprins un bărbat care, pe Calea 13 Septembrie, împărțea oamenilor, în jurul orei 10:30, materiale informative cu caracter legionar, rasist sau xenofob. L-au luat, l-au dus la poliție, la cercetări și au fost sesizate și organele de urmărire penală. (…) Am înțeles că omul avea un ziar, a făcut un ziar. Problema este că, potrivit jandarmilor, l-au reținut. Am înțeles că în portbagaj erau aceste ziare în care apăreau referiri explicite care contravin prevederilor OUG”, a spus Ion Cristoiu.

„Am avut de-a face cu o diversiune ordinară”

„Pe scurt, faptul este următorul: niște jandarmi (…) au descoperit într-un material tipărit sub formă de ziar referiri, texte legionare. Ca să descoperi într-un ziar, trebuie să-l citești. Asta presupune că jandarmii știu să citească. Eu știam că știau să dea cu bulanul. (…) Ca să descoperi într-un ziar referiri fasciste, asta înseamnă ca tu trebuie să știi istorie.

Dacă e poza lui Corneliu Zelea Codreanu, să vezi să știi că e el. Dacă e un citat din Mareșalul Antonescu… un asemenea lucru, vă spun eu că am vrut să scriu o carte despre Corneliu Zelea Codreanu, (…) iată că avem niște jandarmi care sunt doctori în istorie. Prima dată am râs, după aceea mi-am amintit că acești jandarmi au fost puși, au devenit un instrument de vânare a suveraniștilor. Pentru că nu e prima dată când jandarmii, când este o manifestare, descoperă cuțite, droguri, bani exact în rândul suveraniștilor.

Am avut de-a face cu o diversiune ordinară, încă o dată sub protecția sinistrului milițian Cătălin Predoiu, care a fost preluată de televiziuni. Dumneavoastră înțelegeți la ce sunt folosiți jandarmii? Jandarmii care ar trebui să apere ordinea publică. Nu numai că sunt doctori în istorie și dau cu bulanul, dar ei sunt puși să-i vâneze pe călingeorgiști”, a mai spus publicistul.

