Cei 7 liberali care au inițiat modificările la legea 544/2001 privind accesul la informații publice au decis să retragă proiectul de lege/

Cei șapte liberali care au inițiat modificările la legea 544/2001 privind accesul la informații publice au decis să retragă proiectul de lege. Gândul a relatat, marți seară, pe larg despre inițiativa celor șapte, AICI.

„Inițiatorul și cosemnatarii proiectului de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public au decis retragerea acestuia”, au transmis miercuri reprezentanții PNL.

UPDATE | „O jignire la adresa cetăţenilor”

„Propunerea legislativă a PNL este foarte probabil neconstituţională, este cu siguranţă imorală, şi vine şi ca o jignire la adresa cetăţenilor. Cu trufie, parlamentari ai PNL se plasează deasupra corpului cetăţenesc, privesc alegătorii cu dispreţ şi îi consideră inamici naturali ai instituţiilor publice, adică ai statului”, au transmis, printr-o scrisoare deschisă preşedintelui PNL, 15 asociaţii şi organizaţii civile.

„Prin această propunere legislativă, iniţiatorii urmăresc, în esenţă, introducerea unei categorii de informaţii cu caracter special, care ar urma să fie exceptate de la comunicarea publică. Ne adresăm dumneavoastră, prin această scrisoare deschisă, pentru a vă solicita un punct de vedere public cu privire la asumarea politică a unor teze anti-democratice, incluse în nota de fundamentare a propunerii legislative.

Dincolo de conţinutul propriu-zis al proiectului de lege, Expunerea de motive trădează dispreţ profund faţă de cetăţeni şi nesocoteşte caracterul fundamental al dreptului la informare. Astfel, iniţiatorii, parlamentari PNL, afirmă că este nevoie de intervenţia legislativă pentru a proteja instituţiile publice de cetăţeni (!) care, cu rea-credinţă, ar folosi instrumentul accesului la informaţii de interes public pentru a şicana instituţiile (!!) sau pentru a utiliza informaţiile primite în interes personal. În mod cinic, iniţiatorii consideră că aceste informaţii aparţin instituţiilor, pentru că au fost obţinute prin munca salariaţilor”, se arată într-o scrisoare deschisă semnată de ONG-uri.

Acestea avertizează: „Pare că PNL a uitat că, într-o democraţie, statul se află în slujba cetăţenilor, şi nu invers. Cetăţenii plătesc taxe, din care sunt susţinute toate costurile instituţiilor publice, inclusiv salariile angajaţilor. Deci orice muncă a instituţiilor se face primordial în beneficiul cetăţenilor. Orice informaţie rezultată din activitatea instituţiilor este de interes public”.

Organizaţiile amintesc că Art. 31 alin. (1) din Constituţie stipulează „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”.

„Doctrina juridică şi interpretarea instanţelor au consacrat interpretarea naturală că orice informaţie deţinută de un actor public este de interes public, ca regulă generală, şi orice excepţie trebuie justificată şi însoţită de măsuri de prevenire a abuzurilor. În ceea ce priveşte conţinutul proiectului, modificarea legislativă ar oferi conducătorilor instituţiilor publice puteri arbitrare de a decide ce informaţii au caracter special, deci ar fi ferite de scrutinul cetăţenilor.

Pe fond, aşa cum am arătat în opinia transmisă Parlamentului, propunerea este inutilă şi generează un paralelism legislativ, pentru că mecanismul de protecţie a informaţiilor sensibile la nivelul instituţiei este deja reglementat prin Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate”, au transmis ONG-urile Centrul pentru Inovare Publică, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Centrul pentru Jurnalism Independent, ApTI – Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet, Asociatia “Átlátszó Erdély Egyesület”, Expert Forum, APADOR-CH, Asociaţia CIVICA, Asociaţia Rădăuţiul Civic, Centrul FILIA, Centrul pentru Democraţie şi Bună Guvernare (Politică la Minut), Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia MozaiQ LGBT, ActiveWatch şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Știrea inițială

Inițiativa legislativă ar fi schimbat radical modul în care românii au acces la informațiile publice. Proiectul introducea un termen nou în legea 544/2001: „informația cu regim special”, categorie pe care șeful oricărei instituții o putea declara inaccesibilă publicului. Informația a fost publicată inițial de Presshub.

Gândul reia „lista rușinii” cu inițiatorii legii.

Inițiativa a fost semnată de deputații PNL Dragoș Fănică Ciobotaru, Adrian Felician Cozma, Adrian Mocanu, Ciprian Pandea, George Scarlat, Robert Sighiartău, Dumitru Ţiplea. Cel din urmă este considerat „locotenentul” premierului Ilie Bolojan, iar Adrian Felician Cozma e șeful PNL Satu Mare.

Inițiatorii au susținut că unele cereri nu se justifică și ar bloca activitatea autorităților. Ei au afirmat că „unii solicitanți doresc să utilizeze datele în interes propriu, pentru lucrări, petiții sau sesizări tendențioase”.

Lista rușinii:

Senat Proiectul a fost înregistrat lapentru dezbatere în data de 13 noiembrie 2025.

