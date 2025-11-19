Prima pagină » Știri politice » Cei 7 liberali care au inițiat modificările la legea 544/2001 privind accesul la informații publice au decis să retragă proiectul de lege/ „O jignire la adresa cetăţenilor”

Cei 7 liberali care au inițiat modificările la legea 544/2001 privind accesul la informații publice au decis să retragă proiectul de lege/ „O jignire la adresa cetăţenilor”

Sorin Avram
19 nov. 2025, 11:43, Știri politice
Cei 7 liberali care au inițiat modificările la legea 544/2001 privind accesul la informații publice au decis să retragă proiectul de lege/
Galerie Foto 7

Cei șapte liberali care au inițiat modificările la legea 544/2001 privind accesul la informații publice au decis să retragă proiectul de lege. Gândul a relatat, marți seară, pe larg despre inițiativa celor șapte, AICI.

„Inițiatorul și cosemnatarii proiectului de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public au decis retragerea acestuia”, au transmis miercuri reprezentanții PNL.

UPDATE | „O jignire la adresa cetăţenilor”

Propunerea legislativă a PNL este foarte probabil neconstituţională, este cu siguranţă imorală, şi vine şi ca o jignire la adresa cetăţenilor. Cu trufie, parlamentari ai PNL se plasează deasupra corpului cetăţenesc, privesc alegătorii cu dispreţ şi îi consideră inamici naturali ai instituţiilor publice, adică ai statului”, au transmis, printr-o scrisoare deschisă preşedintelui PNL, 15 asociaţii şi organizaţii civile.

„Prin această propunere legislativă, iniţiatorii urmăresc, în esenţă, introducerea unei categorii de informaţii cu caracter special, care ar urma să fie exceptate de la comunicarea publică. Ne adresăm dumneavoastră, prin această scrisoare deschisă, pentru a vă solicita un punct de vedere public cu privire la asumarea politică a unor teze anti-democratice, incluse în nota de fundamentare a propunerii legislative.

Dincolo de conţinutul propriu-zis al proiectului de lege, Expunerea de motive trădează dispreţ profund faţă de cetăţeni şi nesocoteşte caracterul fundamental al dreptului la informare. Astfel, iniţiatorii, parlamentari PNL, afirmă că este nevoie de intervenţia legislativă pentru a proteja instituţiile publice de cetăţeni (!) care, cu rea-credinţă, ar folosi instrumentul accesului la informaţii de interes public pentru a şicana instituţiile (!!) sau pentru a utiliza informaţiile primite în interes personal. În mod cinic, iniţiatorii consideră că aceste informaţii aparţin instituţiilor, pentru că au fost obţinute prin munca salariaţilor”, se arată într-o scrisoare deschisă semnată de ONG-uri.

Acestea avertizează: „Pare că PNL a uitat că, într-o democraţie, statul se află în slujba cetăţenilor, şi nu invers. Cetăţenii plătesc taxe, din care sunt susţinute toate costurile instituţiilor publice, inclusiv salariile angajaţilor. Deci orice muncă a instituţiilor se face primordial în beneficiul cetăţenilor. Orice informaţie rezultată din activitatea instituţiilor este de interes public”.

Organizaţiile amintesc că Art. 31 alin. (1) din Constituţie stipulează „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”.

„Doctrina juridică şi interpretarea instanţelor au consacrat interpretarea naturală că orice informaţie deţinută de un actor public este de interes public, ca regulă generală, şi orice excepţie trebuie justificată şi însoţită de măsuri de prevenire a abuzurilor. În ceea ce priveşte conţinutul proiectului, modificarea legislativă ar oferi conducătorilor instituţiilor publice puteri arbitrare de a decide ce informaţii au caracter special, deci ar fi ferite de scrutinul cetăţenilor.

Pe fond, aşa cum am arătat în opinia transmisă Parlamentului, propunerea este inutilă şi generează un paralelism legislativ, pentru că mecanismul de protecţie a informaţiilor sensibile la nivelul instituţiei este deja reglementat prin Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate”, au transmis ONG-urile Centrul pentru Inovare Publică, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Centrul pentru Jurnalism Independent, ApTI – Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet, Asociatia “Átlátszó Erdély Egyesület”, Expert Forum, APADOR-CH, Asociaţia CIVICA, Asociaţia Rădăuţiul Civic, Centrul FILIA, Centrul pentru Democraţie şi Bună Guvernare (Politică la Minut), Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia MozaiQ LGBT, ActiveWatch şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Știrea inițială

Inițiativa legislativă ar fi schimbat radical modul în care românii au acces la informațiile publice. Proiectul introducea un termen nou în legea 544/2001: „informația cu regim special”, categorie pe care șeful oricărei instituții o putea declara inaccesibilă publicului. Informația a fost publicată inițial de Presshub.

Gândul reia „lista rușinii” cu inițiatorii legii.

Sursa foto: Facebook – Ilie Bolojan și Robert Sighiartău

Inițiativa a fost semnată de deputații PNL Dragoș Fănică Ciobotaru, Adrian Felician Cozma, Adrian Mocanu, Ciprian Pandea, George Scarlat, Robert Sighiartău, Dumitru Ţiplea.  Cel din urmă este considerat „locotenentul” premierului Ilie Bolojan, iar Adrian Felician Cozma e șeful PNL Satu Mare.
Inițiatorii au susținut că unele cereri nu se justifică și ar bloca activitatea autorităților. Ei au afirmat că „unii solicitanți doresc să utilizeze datele în interes propriu, pentru lucrări, petiții sau sesizări tendențioase”.

Sursa foto: Facebook – Ilie Bolojan și Adrian Cozma

Lista rușinii:

Dragoș Fănică Ciobotaru – PNL Vrancea

Adrian Felician Cozma – PNL Satu Mare

Adrian Mocanu – PNL Buzău

Ciprian Pandea – PNL Călărași

George Scarlat – PNL Galați

Robert Sighiartău – PNL Bistrița-Năsăud

Dumitru Ţiplea – PNL Bihor

Proiectul a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere în data de 13 noiembrie 2025.
AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
VIDEO Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
12:43
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
EXCLUSIV Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
12:43
Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”