Coaliția de guvernare mai încearcă o dată să deblocheze reforma administrației locale. Ce se întâmplă cu alegerile pentru Capitală

Liderii coaliției de guvernare formate din PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale se întâlnesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, spun surse guvernamentale. Pe agenda discuțiilor se află reforma administrației locale și alegerile pentru Capitală.

Este a treia ședință a coaliției în care se încearcă deblocarea pachetului privind reducerile din primăriile din țară. Liderii partidelor nu au reușit să ajungă la un consens la celelalte două discuții.

Așa cum Gândul a relatat încă de săptămâna trecută, de principiu, în ședința coaliției a fost agreată reducerea cu 10% a angajaților din administrația locală, însă partidele din arcul guvernamental nu reușesc să se pună de acord și pe varianta a doua, propusă de PSD, privind posibilitatea tăierii bugetelor cu 10%, în loc să facă disponibilizări, susțin sursele citate.

Dacă s-ar aplica procentul de 10% disponibilizări în toate primăriile din țară, reducerile ar fi de 12.000-13.000 de posturi ocupate.

PSD cere reduceri și la centru

PSD condiționează aplicarea reformei de o reducere echitabilă a personalului, atât la nivel local, cât și central. Social-democrații propun o reducere de 10% și la nivelul administrației centrale.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în administrația publică locală. Practic, în acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reduceri de personal din administrația publică centrală”, a spus Olguța Vasilescu.

Bucureștiul, fără primar ales prin vot

Un alt subiect așteptat a fi discutat în ședința de marți este și cel al alegerilor pentru Primăria Capitalei, „cartoful fierbinte” din interiorul coaliției.

Întrebat într-o conferință de presă despre o posibilă poziție comună a coaliției, premierul a declarat că „dacă nu se va ajunge la un acord, a forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție, ceea ce nu cred că ar fi bine”.

„Chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în așa fel încât să fim în spiritul legii și să avem un primar cu un mandat stabil în Capitală, pentru că întotdeauna un interimat, indiferent unde este el, nu are autoritatea unui primar care are zeci de mii sau sute de mii de voturi în cazul Bucureștiului în spate, dar aici, v-am spus, e o problemă de realitate politică”, a mai spus Bolojan.

De partea cealaltă, social-democrații transmis că dacă vor merge la urne fără un candidat comun, atunci „ce mai căutăm în această coaliție”, a spus Sorin Grindeanu.

„Politic, noi am enunţat câteva condiţii, vorbind de o coaliţie politică, şi anume că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid, membru al acestei coaliţii, să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliţie politică, izolaţi faţă de ceilalţi, ceea ce ne duce într-o situaţie care ne-ar putea face să ne punem întrebări: ce mai căutăm în această coaliţie”, a declarat liderul PSD.(detalii AICI)

Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a întărit luni declarațiile lui Sorin Grindeanu, după ședința CPN, spunând că „nu poţi să fii în coaliţie la Guvern şi să faci o altă coaliţie, de exemplu, la alegerile pentru Primăria Capitalei”.

„Nu poţi să soliciţi sprijinul şi contribuţia importantă a Partidului Social-Democrat în cadrul Guvernului şi, pe de altă parte, să existe posibilităţi care să infirme coaliţia aflată la guvernare, printr-o altă decizie la nivelul alegerilor de la nivelul municipiului”, a mai adăugat Alexandru Rafila.

Și consilierul președintelui Nicușor Dan pentru politică internă s-a declarat pesimist în ceea ce privește posibilitatea organizării alegerilor la București până la finalul anului.

„E puțin probabil să fie organizate alegeri pentru Primăria Capitalei în acest an”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

