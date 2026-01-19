Prima pagină » Știri politice » CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”

Ruxandra Radulescu
19 ian. 2026, 18:08, Știri politice
Cristian Tudor Popescu a republicat luni, 19 ianuarie, textul pe care l-a scris în ziua în care Donald Trump a câștigat al doilea mandat la Casa Albă, ca președinte al Statelor Unite. În contextul manifestărilor expasioniste ale lui Trump, ce vizează teritorii din Europa, dar și America Latina, descrierea acestuia ca o reptilă uriașă ce „cască gura la 180 de grade”, capătă valențe și mult mai profunde.

„Am publicat acest text în dimineața anunțării rezultatului alegerilor americane din noiembrie 2024. Atunci, a fost citit într-un fel. Acum, cred că modul de lectură e altul”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina de Facebook.

CTP, despre Trump: „Pentru el ești o bucată de căldură”

Turbulențele în plan extern, generate de afirmațiile beligerante ale lui Donald Trump de anexare a Groenlandei și sfidare a dreptului internațional, pot fi reperate în textul lui CTP. Trump, o reptilă „încremenitor de mare”, lipsită de orice urmă de umanitate, percepe statele vulnerabile ca „o bucată de căldură”, gata de a fi cucerite.

„În gură de șarpe
A crescut temperatura pe tot globul și a ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească. E o reptilă mare, încremenitor de mare, și totuși cu venin mai ucigător decât taipanul australian.

Îi pui mâna în gât. Se zbate ca un cablu de pod rupt sub uragan. Te plesnește peste față ca un bici de stăpân. Nu îi dai drumul.

Cască gura la aproape 180 de grade, îi vezi limba care gustă aerul, îi vezi colții lungi, gălbui și curbați. Te privește în infraroșu cu ochi de piatră. Pentru el ești o bucată de căldură”, a afirmat CTP.

„Îi simți colții când ți-i înfige fulgerător în mână”

„Șarpele cu ochi de piatră e surd, dar îți simte pulsul pumnului strâns vibrând în osul pătrat al maxilarelor lui. Nu apuci să vezi, doar îi simți colții când ți-i înfige fulgerător în mână, străpungându-și pe dinăuntru, dintr-o singură mușcătură, patul subțire și delicat al gurii”, a menționat ziaristul.

