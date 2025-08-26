Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile

Măsura privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul dispare din pachetul doi de reformă, potrivit surselor Gândul. Acesta s-ar putea regăsi într-o lege separată. Coaliția nu a ajuns la un acord pe cel de-al doilea pachet de măsuri. Marți după-amiază, la ora 17.00, liderii partidelor din arcul guvernamental se văd din nou.

Ilie Bolojan a anunțat anterior că dorește angajarea răspunderii pe acest pachet săptămâna aceasta. Luni, liderul interimar al PSD a afirmat că este nevoie de mai multe întâlniri, pentru a discuta despre măsurile propuse.

Ședințele Coaliției s-au reluat, luni, după ce BPN al PSD a decis revenirea la masa discuțiilor.

Pe 20 august, Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul de act normativ care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Potrivit proiectului, angajații de la stat, cărora le-a fost emisă decizia de pensionare, au dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

După publicarea acestui proiect, au apărut îngrijorări legate de constituționalitate, din cauza introducerii unor excepții, cum ar fi cadrele medicale și magistrații, deși, inițial, nu erau prevazute.

aici. Chiar și un ministru al Cabinetului Bolojan a avut o opinie publică împotriva acestei măsuri. Ministrul Educației, Daniel David, a spus la B1TV, că nu este de acord cu acest lucru. În sistemul de Educație fiind câteva mii de profesori care s-au pensionat și încasează și salariu. Citește

Ulterior, David a discutat cu Bolojan și au ajuns la concluzia că profesorii pensionari ar putea să își continue activitatea didactică, primind atât pensia, cât și plata pentru orele predate.

Știre în curs de actualizare.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: