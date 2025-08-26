Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile

Măsura privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul dispare din pachetul doi de reformă, potrivit surselor Gândul. Acesta s-ar putea regăsi într-o lege separată. Coaliția nu a ajuns la un acord pe cel de-al doilea pachet de măsuri. Marți după-amiază, la ora 17.00, liderii partidelor din arcul guvernamental se văd din nou.
Ilie Bolojan a anunțat anterior că dorește angajarea răspunderii pe acest pachet săptămâna aceasta. Luni, liderul interimar al PSD a afirmat că este nevoie de mai multe întâlniri, pentru a discuta despre măsurile propuse.
Ședințele Coaliției s-au reluat, luni, după ce BPN al PSD a decis revenirea la masa discuțiilor.
Pe 20 august, Ministerul Muncii a pus în transparență proiectul de act normativ care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Potrivit proiectului, angajații de la stat, cărora le-a fost emisă decizia de pensionare, au dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.