Discuții decisive între premierul britanic și Donald TRUMP la Chequers, în contextul „relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie

18 sept. 2025, 15:12, Știri politice
În această dimineață, președintele SUA Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor pentru a se întâlni cu prim-ministrul Keir Starmer la Chequers, reședința din Buckinghamshire a premierului britanic.

La Chequers, președintele american și premierul britanic au admirat arhivele Winston Churchill, iar apoi au purtat discuții bilaterale.

Mai târziu, Starmer și Trump se vor alătura unei recepții de afaceri, găzduită de ministrul britanic de Finanțe.

O conferință de presă comună este programată pentru mai târziu în această după-amiază, înainte ca președintele și prima doamnă să se întoarcă în SUA.

Discuțiile de la Chequers au loc în contextul în care Marea Britanie continuă să încerce să-i câștige simpatia președintelui american, în timpul celei de-a doua vizite de stat, fără precedent, a acestuia în Marea Britanie, notează The Independent.

Prim-ministrul britanic a anunțat perspectiva ca aproximativ 150 de miliarde de lire sterline să fie investite în Marea Britanie de către mari companii americane precum Blackstone și Palantir.

Cei doi lideri intenționează să semneze un “acord de prosperitate tehnologică”, prezentat ca oferind investiții majore ale firmelor de tehnologie americane în Marea Britanie, care va ajuta la dezvoltarea capacităților de inteligență artificială.

Sir Keir Starmer speră să se concentreze pe puterea legăturilor transatlantice reînnoite, fiind așteptate discuții privind comerțul, investițiile și politica externă, dar ambele părți se confruntă cu întrebări dificile.

Când cei doi lideri se vor confrunta cu presa într-o conferință de presă comună mai târziu astăzi, se așteaptă ca reporterii să ridice câteva subiecte importante și potențial incomode, de la Jeffrey Epstein la poziția Marii Britanii față de Israel.

Discuțiile vin după ce regele Charles al III-lea și Trump au salutat „relația specială” dintre SUA și Marea Britanie în timpul discursurilor de la un banchet de stat strălucitor, găzduit la Castelul Windsor.

Foto: Profimedia

