Dogioiu îl apără pe șeful Cancelariei de la Guvern, în scandalul „listelor negre” / „Este o metaforă”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, intervine cu explicații în scandalul „listelor negre”, dintre șeful Cancelariei, Mihai Jurca, și sindicaliștii de la Palatul Victoria. Ea sare în apărarea lui Jurca, spunând că s-a solicitat „o precizare”, cu privire la persoanele care au participat la protestul din 15 septembrie.

„Nu s-au cerut liste negre, este o metaforă. Ceea ce s-a solicitat a fost doar o precizare privind persoanele care au întrerupt lucrul și au participat la acel protest din fața Guvernului. Cancelarul Mihai Jurca a explicat că demersul a avut la bază principiul că cine nu este la muncă în acea zi nu poate fi plătit pentru orele respective”, spune Dogioiu, la finalul ședinței de Guvern

Gândul a semnalat, pe 18 septembrie, vânătoarea angajaților din Guvern, începută de Mihai Jurca. Acesta a trimis o adresă către sindicatul angajaților din Guvern, prin care cere numele persoanele participante la protestul din fața Palatului Victoria. Citește articolul AICI.

