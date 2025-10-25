Prima pagină » Știri politice » E oficial! Fostul premier Marcel Ciolacu va CANDIDA pentru șefia CJ Buzău: „Nu e un pas înapoi, e un pas cu sufletul”

E oficial! Fostul premier Marcel Ciolacu va CANDIDA pentru șefia CJ Buzău: „Nu e un pas înapoi, e un pas cu sufletul”

Oana Zvobodă
25 oct. 2025, 11:51, Știri politice
E oficial! Fostul premier Marcel Ciolacu va CANDIDA pentru șefia CJ Buzău: „Nu e un pas înapoi, e un pas cu sufletul”

UPDATE: Fostul premier Marcel Ciolacu a intrat oficial în cursa pentru președinția Consiliului Județean Buzău. Anunțul a fost făcut sâmbătă, alături de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Mă onorează candidatura la Buzău şi e acel sentiment mă întorc acasă. Sper că în perioada următoare să-i conving şi pe buzoieni că merit acest loc. Am spus şi în conferinţă şi o să-i contrazic pe cei care mi-au transmis că e un pas înapoi, dimpotrivă.
E un pas pe care îl fac din suflet, e un pas pe care îl fac cu bună ştiinţă, cu bună credinţă şi nu este sub nicio formă un pas înapoi. Dimpotrivă, vreau să fac acest lucru cu toată experienţa pe care o am, astfel încât odată cu autostrada pe care am făcut-o împreună, Sorin, să dezvoltăm mai departe judeţul Buzău”, a spus Marcel Ciolacu.

Știrea inițială

Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut, la Buzău, sprijin pentru candidatura la fotoliul de președinte al Consiliului Județean.

Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD din data de 7 noiembrie.

Evenimentul are loc la Sala Mare a CJ Buzău, acolo unde sunt prezenți și președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, și fostul premier al României, Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu le-a transmis colegilor din PSD Buzău intenţia sa de a candida la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, după plecarea lui Lucian Romaşcanu la Curtea Europeană de Conturi de la Luxemburg.

Totodată, conferința are şi un rol organizatoric, fiind desemnaţi reprezentanţii PSD Buzău care vor participa la Congresul Naţional al PSD din 7 noiembrie, acolo unde se vor stabili direcţiile strategice ale partidului pentru perioada următoare.

Unde se organizează alegeri în data de 7 decembrie

În afară de municipiul București și Consiliul Județean Buzău și se vor desfășura alegeri parțiale pentru primari în următoarele localități: comuna Retea (județul Bihor), comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani), comuna Marga (județul Caraș-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (județul Constanța), orașul Găești (județul Dâmbovița), comuna Sopot (județul Dolj), comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), comuna Vânători (județul Iași), comuna Poienile de sub Munte, comuna Șieu (județul Maramureș), comuna Cârța (județul Sibiu).

