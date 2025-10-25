Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut, la Buzău, sprijin pentru candidatura la fotoliul de președinte al Consiliului Județean.

Partidul Social Democrat Buzău organizează, sâmbătă, Conferinţa Judeţeană Extraordinară pentru desemnarea delegaţilor care vor reprezenta organizaţia la Congresul Naţional al PSD din data de 7 noiembrie.

Evenimentul are loc la Sala Mare a CJ Buzău, acolo unde sunt prezenți și președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, și fostul premier al României, Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu le-a transmis colegilor din PSD Buzău intenţia sa de a candida la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, după plecarea lui Lucian Romaşcanu la Curtea Europeană de Conturi de la Luxemburg.

Totodată, conferința are şi un rol organizatoric, fiind desemnaţi reprezentanţii PSD Buzău care vor participa la Congresul Naţional al PSD din 7 noiembrie, acolo unde se vor stabili direcţiile strategice ale partidului pentru perioada următoare.

Unde se organizează alegeri în data de 7 decembrie

În afară de municipiul București și Consiliul Județean Buzău și se vor desfășura alegeri parțiale pentru primari în următoarele localități: comuna Retea (județul Bihor), comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani), comuna Marga (județul Caraș-Severin), comuna Dobromir, comuna Lumina (județul Constanța), orașul Găești (județul Dâmbovița), comuna Sopot (județul Dolj), comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), comuna Vânători (județul Iași), comuna Poienile de sub Munte, comuna Șieu (județul Maramureș), comuna Cârța (județul Sibiu).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum ar putea arăta noua conducere a PSD. Claudiu Manda, favorit în locul lui Stănescu. Ce nume ar putea ocupa cele 4 funcții de prim-vicepreședinte

Anul austerității pune pe butuci industria românească. În 2025 s-au închis fabrici emblematice, număr dublu de ȘOMERI față de 2024. Economist: În 2026 va fi adevăratul examen al Guvernului

Marcel Ciolacu îl trimite acasă pe ambasadorul Andrei Muraru: „Dacă-l schimbăm, vom avea relații mai bune cu SUA”

Marcel Ciolacu comentează angajările în cascadă ale lui Bolojan pe pachetele de reforme: „În ultimele trei luni am fost scuza perfectă”