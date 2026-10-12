Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, lansează un nou atac la adresa PSD și avertizează conducerea liberală că orice încercare de refacere a coaliției cu social-democrații ar putea provoca o contestare severă în interiorul partidului. Acesta îi acuză pe social-democrați că încearcă să readucă PNL la guvernare după ce a contribuit, alături de AUR, la înlăturarea Guvernului Bolojan.

Într-o postare pe Facebook, Gigel Știrbu susține că PSD exercită presiuni inclusiv prin intermediul organizațiilor teritoriale și cere ca PNL să excludă alianțele cu social-democrații pentru următoarele cicluri electorale.

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„PSD a ajuns să ceară refacerea formulei de guvernare pe care tot PSD a distrus-o. După luni de criză, după combinații parlamentare și demonstrații de iresponsabilitate, social-democrații au descoperit brusc cât de necesari sunt liberalii. Când trebuia răsturnat guvernul, PNL era bun de atacat. Acum, când trebuie găsită o ieșire din blocaj, PNL trebuie convins, înduplecat, adus înapoi la masă. Ce convenabil!”, susține Gigel Știrbu.

Știrbu susține că PSD face presiuni în teritoriu pentru ca liberalii să revină la guvernare

Vicepreședintele PNL mai spune că demersurile PSD pentru refacerea coaliției nu se limitează la declarațiile președintelui Sorin Grindeanu. Știrbu susține că, potrivit informațiilor pe care le-a primit din organizațiile locale, social-democrații ar încerca să determine membri liberali să facă presiuni asupra conducerii partidului pentru reluarea guvernării comune.

„Din informațiile care îmi vin din teritoriu, apelurile nu se opresc la declarațiile televizate. Pesediștii încearcă să-i convingă pe liberali să pună presiune pe propria conducere pentru o nouă guvernare comună. Mesajul politic de la vârful PSD este cât se poate de vizibil: vor PNL înapoi. Disperarea se vede în insistență”.

Acesta consideră că PSD încearcă să transfere asupra liberalilor responsabilitatea rezolvării crizei politice pe care, în opinia sa, chiar social-democrații au provocat-o. Gigel Știrbu subliniază că PNL nu este „serviciul de intervenție pentru accidentele politice” provocate de social-democrați.

„Au provocat ruptura, iar acum vor să ne prezinte întoarcerea la aceeași masă drept dovadă de maturitate. Au făcut din destabilizare o strategie și cer ca liberalii să suporte costul reparării ei. Să fie foarte clar: PNL nu este serviciul de intervenție pentru accidentele politice provocate de PSD. Nu avem obligația să le salvăm calculele. Nu avem obligația să le împărțim răspunderea. Și, mai ales, nu avem dreptul să tratăm încrederea oamenilor ca pe o monedă cu care cumpărăm încă o rundă de funcții”.

Avertisment pentru conducerea PNL: O nouă alianță cu PSD ar putea provoca o contestare severă în partid

Gigel Știrbu a transmis un avertisment și către liderii PNL, în contextul speculațiilor privind posibile compromisuri pentru instalarea noului Executiv.

„PSD pare să nu înțeleagă cât de adâncă este ruptura de încredere. În rândul liberalilor există o respingere puternică a acestui mod de a face politică: negociezi un acord, îl sabotezi, răstorni guvernul, apoi te întorci cu mâna întinsă și cu România în discurs. Orice lider liberal care ar încerca să împingă partidul într-o nouă alianță cu PSD trebuie să știe că s-ar expune unei contestări politice severe în propriul partid”.

„PSD de astăzi stârnește o repulsie politică și mai mare decât PSD din vremea lui Dragnea”

Vicepreședintele PNL îl atacă direct și pe Sorin Grindeanu, căruia îi reproșează continuarea practicilor politice pe care le consideră responsabile pentru actuala criză politică.

„În opinia mea, PSD de astăzi stârnește o repulsie politică și mai mare decât PSD din vremea lui Dragnea. Nu prezint această apreciere drept rezultat de sondaj. Este judecata mea asupra unui partid care continuă să ceară încredere fără să-și asume consecințele propriilor acțiuni.