Prima pagină » Știri politice » Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță

Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță

Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, lansează un nou atac la adresa PSD și avertizează conducerea liberală că orice încercare de refacere a coaliției cu social-democrații ar putea provoca o contestare severă în interiorul partidului. Acesta îi acuză pe social-democrați că încearcă să readucă PNL la guvernare după ce a contribuit, alături de AUR, la înlăturarea Guvernului Bolojan.

Într-o postare pe Facebook, Gigel Știrbu susține că PSD exercită presiuni inclusiv prin intermediul organizațiilor teritoriale și cere ca PNL să excludă alianțele cu social-democrații pentru următoarele cicluri electorale.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„PSD a ajuns să ceară refacerea formulei de guvernare pe care tot PSD a distrus-o. După luni de criză, după combinații parlamentare și demonstrații de iresponsabilitate, social-democrații au descoperit brusc cât de necesari sunt liberalii. Când trebuia răsturnat guvernul, PNL era bun de atacat. Acum, când trebuie găsită o ieșire din blocaj, PNL trebuie convins, înduplecat, adus înapoi la masă. Ce convenabil!”, susține Gigel Știrbu.

Știrbu susține că PSD face presiuni în teritoriu pentru ca liberalii să revină la guvernare

Vicepreședintele PNL mai spune că demersurile PSD pentru refacerea coaliției nu se limitează la declarațiile președintelui Sorin Grindeanu. Știrbu susține că, potrivit informațiilor pe care le-a primit din organizațiile locale, social-democrații ar încerca să determine membri liberali să facă presiuni asupra conducerii partidului pentru reluarea guvernării comune.

„Din informațiile care îmi vin din teritoriu, apelurile nu se opresc la declarațiile televizate. Pesediștii încearcă să-i convingă pe liberali să pună presiune pe propria conducere pentru o nouă guvernare comună. Mesajul politic de la vârful PSD este cât se poate de vizibil: vor PNL înapoi. Disperarea se vede în insistență”.
Acesta consideră că PSD încearcă să transfere asupra liberalilor responsabilitatea rezolvării crizei politice pe care, în opinia sa, chiar social-democrații au provocat-o. Gigel Știrbu subliniază că PNL nu este „serviciul de intervenție pentru accidentele politice” provocate de social-democrați.

„Au provocat ruptura, iar acum vor să ne prezinte întoarcerea la aceeași masă drept dovadă de maturitate. Au făcut din destabilizare o strategie și cer ca liberalii să suporte costul reparării ei. Să fie foarte clar: PNL nu este serviciul de intervenție pentru accidentele politice provocate de PSD. Nu avem obligația să le salvăm calculele. Nu avem obligația să le împărțim răspunderea. Și, mai ales, nu avem dreptul să tratăm încrederea oamenilor ca pe o monedă cu care cumpărăm încă o rundă de funcții”.

Avertisment pentru conducerea PNL: O nouă alianță cu PSD ar putea provoca o contestare severă în partid

Gigel Știrbu a transmis un avertisment și către liderii PNL, în contextul speculațiilor privind posibile compromisuri pentru instalarea noului Executiv.

„PSD pare să nu înțeleagă cât de adâncă este ruptura de încredere. În rândul liberalilor există o respingere puternică a acestui mod de a face politică: negociezi un acord, îl sabotezi, răstorni guvernul, apoi te întorci cu mâna întinsă și cu România în discurs. Orice lider liberal care ar încerca să împingă partidul într-o nouă alianță cu PSD trebuie să știe că s-ar expune unei contestări politice severe în propriul partid”.

„PSD de astăzi stârnește o repulsie politică și mai mare decât PSD din vremea lui Dragnea”

Vicepreședintele PNL îl atacă direct și pe Sorin Grindeanu, căruia îi reproșează continuarea practicilor politice pe care le consideră responsabile pentru actuala criză politică.

„În opinia mea, PSD de astăzi stârnește o repulsie politică și mai mare decât PSD din vremea lui Dragnea. Nu prezint această apreciere drept rezultat de sondaj. Este judecata mea asupra unui partid care continuă să ceară încredere fără să-și asume consecințele propriilor acțiuni.

Sub Grindeanu, aroganța a rămas linie politică de la care niciun PSD-ist nu abdică. Reflexul de a confunda interesul partidului cu interesul țării a rămas. Iar disponibilitatea de a provoca o criză pentru un avantaj politic s-a văzut în fapte. Au dărâmat guvernul împreună cu AUR. Acum vor să revenim în aceeași formulă și să ne comportăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”.

Știrbu cere ca PNL să nu mai facă alianțe cu PSD nici în următoarele cicluri electorale

În continuarea mesajului, Știrbu susține că PNL are datoria morală față de cetățeni să nu mai facă alianțe cu PSD în următoarele cicluri electorale.

„Consider că avem o datorie morală față de cetățeni: în următoarele cicluri electorale, PNL să nu mai facă alianță cu PSD. Aceasta este poziția pe care o susțin. Un angajament limpede, pe care oamenii să-l poată înțelege și verifica. Fără portițe ascunse în formulări și fără răzgândiri după împărțirea mandatelor”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ședință importantă la PSD. Liderii partidului se reunesc pentru a decide cum vor susţine guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu vrea refacerea unei majorității stabile, Bolojan exclude varianta
08:33
Ședință importantă la PSD. Liderii partidului se reunesc pentru a decide cum vor susţine guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu vrea refacerea unei majorității stabile, Bolojan exclude varianta
REACȚIE Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer”
07:27
Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer”
Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment
06:30
Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment
VIDEO Rareș Bogdan, pregătit să renunțe la Bruxelles pentru a face parte din Cabinetul Luca Niculescu. Europarlamentarul susține că cel puțin 25 de parlamentari PNL sunt hotărâți să voteze pentru învestirea noului Guvern
22:29
Rareș Bogdan, pregătit să renunțe la Bruxelles pentru a face parte din Cabinetul Luca Niculescu. Europarlamentarul susține că cel puțin 25 de parlamentari PNL sunt hotărâți să voteze pentru învestirea noului Guvern
REACȚIE Cristela Georgescu, mesaj în a 13-a zi de proteste la Arestul central: „Nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi”
22:25
Cristela Georgescu, mesaj în a 13-a zi de proteste la Arestul central: „Nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi”
EXCLUSIV Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și șeful de cabinet al premierului demis, Mihai Jurca, au petrecut în ultima seară a festivalului de la Oradea. Gândul publică imagini cu cei trei
22:10
Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și șeful de cabinet al premierului demis, Mihai Jurca, au petrecut în ultima seară a festivalului de la Oradea. Gândul publică imagini cu cei trei
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Adevarul
Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times
Mediafax
RUSIA a bombardat o CENTRALĂ ELECTRICĂ din Harkov, după ce Trump a anunțat armistițiu ENERGETIC
Click
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cum ar putea fi salvați coralii de temperaturile extreme
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
SPORT Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”
09:21
Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”
FINANCIAR Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro
09:18
Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro
ADVERTORIAL Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului
09:00
Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului
GALERIE FOTO Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
08:56
Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
FLASH NEWS Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE
08:51
Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE
RĂZBOI Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse
08:36
Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse

Cele mai noi

Trimite acest link pe