Guvernul „intenționează” să-i aloce vila lui Băsescu săptămâna viitoare

Guvernul are „intenția” să adopte actul normativ privind alocarea unei reședințe oficiale lui Traian Băsescu în ședința de guvern de săptămâna viitoare.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

„Informația pe care o am este că intenția este de adoptare în ședința de guvern de săptămâna viitoare”, a spus aceasta, la conferința de presă, după ședința de Guvern.

Executivul a avut pe ordinea de zi, în ședința din 8 august, un proiect de hotărâre pentru alocarea din fondul RA-APPS a unui imobil cu destinația de reședință oficială pentru fostul șef de stat.

Actul normativ nu a mai fost adoptat, deși era trecut pe agendă. Guvernul nu a oferit nicio explicație pentru amânarea deciziei.

„Nu am informații nici despre vreun refuz (n.r. al lui Băsescu), nici despre vreo schimbare față de documentul pe care l-ați văzut săptămâna trecută pe ordinea de zi”, a completat Dogioiu.

Citește aici cum arată vila pe care Guvernul i-o va atribui fostului președinte.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: