Premierul Ilie Bolojan asigură că va respecta înțelegerea din protocolul de coaliție privind schimbarea guvernamentală din 2027. Astfel, funcția de șef al Executivului îi va reveni președintelui PSD.

Întrebat într-un podcast HotNews dacă va preda șefia guvernului PSD în 2027, așa cum prevede protocolul de coaliție, Bolojan a răspuns că respectarea înțelegerilor este vital în politică. Stabilitatea guvernamentală este esențială pentru performanța economică a țării, spune prim-ministrul.

Instabilitatea politică sabotează performanța

„Pentru a recâștiga încrederea cetățenilor e nevoie să ne respectăm unii pe alții în politică, să respectăm înțelegerile pe care le-am făcut și, de asemenea, să livrăm”, a răspuns premierul.

Bolojan apreciază că stabilitatea guvernamentală este necesară pentru performanța economică a României. „Nu poți performa în condiții de instabilitate guvernamentală și atunci eu întotdeauna am fost în politică adeptul respectării înțelegerilor”.

„Avem un protocol de coaliție, am încercat în această perioadă să respect acest protocol și acest program pentru că ține de responsabilitatea noastră și toate prevederile acestui protocol, inclusiv faptul că din 2027 va fi o schimbare guvernamentală, voi căuta să le respect. Nu am ce să spun altceva pe tema asta”, a completat președintele PNL.

Cum va muta PSD

Întrebat dacă opoziția pe care o face PSD în interiorul coaliției se va opri după congresul de vineri al social-democraților, premierul a oferit un răspuns care se referă la opțiunile acestora: „Ceea ce se va întâmpla după congresul PSD rămâne de văzut, este strategia PSD-ului și a oricărui partid”.

Totuși, Bolojan a punctat că există o diferență între perioada de interimat și un mandat complet: „Vedeți, într-o situație ești când ești președinte interimar, cum am fost eu, când ești primar interimar la Capitală, cum este astăzi domnul Bujduveanu, sau președinte interimar la un partid, și astăzi se încheie, să spunem, interimatul domnului Grindeanu, și altfel acționezi când ești pe o funcție stabilă, ai mandatul, ai o perspectivă”, a conchis Bolojan, privitor la congresul PSD de azi, în care Sorin Grindeanu urmează să fie ales președinte al partidului, fiind candidat unic.

