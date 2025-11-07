Prima pagină » Actualitate » Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?

Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?

07 nov. 2025, 10:46, Actualitate
Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA?
Ion Cristoiu, scriitor și publicist

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu se întreabă, în cea mai recentă pastilă video a sa, de ce premierul Ilie Bolojan nu a fost „înhățat” de Direcția Națională Anticorupție (DNA) În „Scandalul Vaslui”, pentru că – susține el – premierul „a comis un abuz în serviciu”.

Știre în curs de actualizare…

Omul de afaceri Fănel Bogos, care s-a întâlnit cu premierul Bolojan, a fost arestat preventiv. Ce acuzații îi aduc procurorii anticorupție

Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL

Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis/ Când ești în funcție publică, mii de oameni îți vin în birou / Unii vor să facă poze cu tine”

