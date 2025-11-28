Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la începutul ședinței extraordinare de Guvern, că Executivul va declanșa procedura de asumare a răspunderii pentru noul proiect al pensiilor magistraților.

Bolojan a prezentat cele trei motive care, potrivit lui, justifică adoptarea urgentă a proiectului: accesarea fondurilor europene, corectarea unor nedreptăți din sistem și readucerea pensiilor magistraților „pe o bază normală.”

„Proiectul de lege privind pensiile magistratilor e justificat de trei aspecte: aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu și pentru a pune sistemul de pensie pe o bază normală. Elementele de bază ale acestui proiect sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii de pensie și creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. Vom demara azi procedura de asumare a răspunderii. Cel mai probabil, marți vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea în Parlament,” a declarat premierul.

Plenul CSM a dat, joi, un aviz negativ, iar vineri l-a transmis Guvernului. Avizul CSM este obligatoriu, dar are caracter consultativ, astfel că procedura de adoptare poate fi continuată chiar dacă avizul este negativ.

Urmează să se adopte în ședința extraordinară de guvern a doua rectificare bugetară pe anul acesta. Tot în ședința de azi, se aprobă legea pensiilor magistraților, pentru ca Bolojan să-și asume răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. În prima lectură se află și OUG-ul privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale.

