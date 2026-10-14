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Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii UE la București și reprezentantul Comisiei Europene. Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorii UE la București și reprezentantul Comisiei Europene. Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor
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Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene la București. În cadrul discuțiilor, Bolojan a prezentat eforturile de consolidare bugetară și securitatea la Marea Neagră.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern, Ilie Bolojan le-a mulțumit reprezentanților diplomatici pentru sprijinul acordat României și a salutat activitatea Președinției irlandeze a Consiliului UE.

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„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene acreditat la București, cărora le-a mulțumit pentru colaborarea și sprijinul constant acordat Guvernului României.

În cadrul întâlnirii, premierul a felicitat Președinția irlandeză a Consiliului UE pentru mandatul exercitat până în prezent și i-a urat succes în continuare, în contextul provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre”, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

Ce a spus Bolojan despre reducerea deficitului bugetar

Un alt punct de pe agenda discuțiilor a vizat măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ilie Bolojan a susținut că eforturile de corectare a dezechilibrelor trebuie să continue, în paralel cu măsuri pentru siguranța energetică și protejarea populației de creșterea costurilor.

„Premierul Bolojan a prezentat succint măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare și corectarea deficiențelor structurale. În plus, a subliniat importanța continuării acestor măsuri, în contextul internațional complicat, precum și necesitatea asigurării securității energetice și a menținerii unor prețuri accesibile pentru populație”, se mai arată în comunicat.

Securitatea la Marea Neagră, un alt subiect al discuțiilor

Situația de securitate din regiunea Mării Negre și amenințările hibride au reprezentat un alt subiect important al întâlnirii. Bolojan a transmis că România susține o cooperare mai strânsă cu Bulgaria și Turcia pentru protejarea navigației comerciale, în contextul atacurilor recente asupra navelor din zonele economice exclusive ale celor două state.

„Un alt subiect abordat a fost situația de securitate de la Marea Neagră, aflată în continuă degradare. Premierul a evidențiat deschiderea României pentru o cooperare strânsă cu Bulgaria și Turcia în vederea asigurării securității navigației în regiune, inclusiv în contextul ultimelor atacuri asupra navelor comerciale în zonele economice exclusive ale Bulgariei și României. De asemenea, au fost abordate aspecte privind acțiunile hibride și campaniile de dezinformare”.

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