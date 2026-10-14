Partidul Național Liberal organizează o ședință de urgență miercuri, la ora 12:30, pentru a discuta susținerea Guvernului Luca Niculescu. Reacția liberalilor vine după ce surse de la Palatul Cotroceni au transmis că președintele Nicușor Dan ar fi pregătit să dizolve Parlamentul dacă partidele politice nu reușesc să ajungă la o înțelegere privind susținerea Guvernului Niculescu. Potrivit surselor liberale, în ședința PNL, Ilie Bolojan, urmează să le prezinte liberalilor strategia de susținere a noului Guvern.

„Vineri seara o să avem Guvern”, au declarat surse oficiale din PNL pentru Gândul.

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Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns, la ora 12:40, în sala din Palatul Parlamentului unde are loc ședința Partidului Național Liberal. Liderul liberalilor a refuzat să facă declarații.

Ulterior, a ajuns și senator Vasile Blaga, care a declarat că partidul din care face parte este dispus să susțină Guvernul Niculescu în cazul în care acesta va continua „angajamentele” asumate de Guvernul demis al lui Bolojan.

„Vedem situația din țară. Nu putem continua cu această instabilitate. Dacă Guvernul Niculescu respectă parcursul Guvernului Bolojan, dacă rămânem în toate angajamentele pe care le avem cu partenerii, cele legate de buget, cele legate de măsurile care trebuie luate, nu avem nimic împotrivă să îl susținem. Eu îl cunosc de mulți ani, știu că asta va face”, a declarat senatorul PNL Vasile Blaga.

Ședință decisivă și la PSD. Liderii partidului stabilesc formula de implicare în noul Guvern / Grindeanu a anunțat 3 variante pe care social-democrații le vor analiza

Totodată, Consiliul Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 16:00, la Vila Lac, pentru a decide cum se va implica în viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți seară, la România TV, că le va prezenta colegilor săi trei variante de Guvern. Acesta a spus că susține o formulă de guvernare alături de PNL și UDMR și a respins varianta unui guvern tehnocrat, propusă de Luca Niculescu. Liderul PSD a spus că ar fi un executiv slab, fără susținere clară, și a făcut referire la experiența din 2015-2016. El a cerut partidelor să depășească neînțelegerile și să găsească o soluție comună.

„Avem varianta în care nu votăm. (…) Există prima variantă dintre cele prezentate de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu: un guvern tehnocrat, care, cel puțin la prima vedere și din perspectiva mea, nu este o variantă solidă”, a declarat Sorin Grindeanu.

UDMR votează cu ambele mâini Guvernul Niculescu

Și președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea va vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni în faţa Parlamentului Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. El mai spune că UDMR este pregătit să semneze şi un acord de susţinere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale.