Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan: „Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice”

Ilie Bolojan: „Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice”

14 nov. 2025, 09:50, Știri politice
Ilie Bolojan: „Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice”
Premierul Ilie Bolojan / foto: Mediafax Foto

Premierul Ilie Bolojan a efectuat o serie de declarații, joi seară, 13 noiembrie 2025, referitoare la achiziția de armament, dar și despre realizarea capetelor de autostradă din Moldova, prin intermediul programului SAFE.

Ilie Bolojan a precizat că aproape 12 miliarde de euro sunt alocate achizițiilor molotare. Premierul României mai precizează că suma de 4 miliarde de euro este alocată infrastructurii de mobilitate civil-militară. De altfel, finalizarea capetelor de autostradă din Moldova (Paşcani-Iaşi-Ungheni din A8, dar şi Paşcani-Siret din cadrul A7) reprezintă o prioritate, arată Economedia.ro.

„În această perioadă, concentrarea a fost ca suma care a fost repartizată României prin acest program de credite cu dobânzi foarte avantajoase să fie alocată. Cea mai mare parte, aproximativ 12 miliarde de euro, este alocată pentru achiziţii militare, iar patru miliarde sunt alocate pe infrastructura de mobilitate civil-militară.

Şi pentru noi este o prioritate ca această a doua componentă să fie alocată pentru finalizarea capetelor de autostradă din Moldova, cum este Paşcani-Iaşi-Ungheni, conectivitatea cu Republica Moldova, şi de asemenea, direcţia spre Suceava, conectarea cu Ucraina”, a declarat, Ilie Bolojan.

Bolojan: „Trebuie să facem aceste achiziţii în parteneriat cu alte state europene”

Lista cu achiziţiile pe care România vrea să le facă pe zona militară va fi finalizată în curând, susține premierul. De altfel, există în plan ca achizițiile să fie aprobate cât mai curând, pe 24 noiembrie, după ce are loc ședința CSAT. Urmează să fie efectuate achiziţii de armament cu mai multe state europene.

„Ceea ce facem în aceste zile înseamnă să definitivăm împreună cu echipele Ministerului Apărării, cu cele de la Ministerul Economiei, cu cei din Interne aceste achiziţii, în aşa fel încât pe data de 24, când este şedinţa CSAT, să le putem aproba. Căutăm parteneri, pentru că trebuie să facem aceste achiziţii în parteneriat cu alte state europene. Suntem în negocieri. Vom avea cu mai multe state, vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice”, a mai precizat premierul.

Premierul a explicat că dotarea Armatei Române „poate fi integrată într-o proporţie de peste 50% în producţie”, în țară.

„Nu e doar o problemă să îţi dotezi armata cât mai repede posibil, ci este important să ai această producţie în România, pentru că asta înseamnă locuri de muncă în ţara noastră, asta înseamnă transfer de tehnologie, capacitate de întreţinere a acestei dotări în anii următori din România şi scăderea de costuri. Aproape tot ce înseamnă dotări ale Armatei Române poate fi integrată într-o proporţie de peste 50% în producţie în România”, a mai spus premierul, la Euronews România.

Autorul recomandă:

Bolojan, argument „apocaliptic” pentru reforma pensiei magistraților. „Dacă nu luăm măsuri amanetăm viitorul României pentru următorii ani”

Ilie Bolojan: „DATORIA României este mai MICĂ decât media țărilor din UE”

Marcel Ciolacu: „Ilie Bolojan a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”

MAGISTRAȚII și persoanele cu HANDICAP, ținta tăierilor lui Bolojan. „Doar 53% dintre românii între 55-60 de ani sunt prinși în activitatea economică”

CONCEDIERILE din administrație ar genera bani abia peste un an. Cseke Attila promite economii de 6 miliarde de lei la bugetul de stat

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Citește și

POLITICĂ Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii”
11:02
Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii”
INFRASTRUCTURĂ PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”
10:35
PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”
EXCLUSIV Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație. Jumătate de milion de euro a fost partea vicepremierului și a apropiaților, din donații, numai în 2024. În 2023 au încasat și mai mult
08:00
Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație. Jumătate de milion de euro a fost partea vicepremierului și a apropiaților, din donații, numai în 2024. În 2023 au încasat și mai mult
VIDEO Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă din cursa pentru Primărie: „Dacă era un candidat unic PNL-USR nu mai aveam emoții”
02:45
Ciprian Ciucu nu i-a cerut lui Drulă să se retragă din cursa pentru Primărie: „Dacă era un candidat unic PNL-USR nu mai aveam emoții”
POLITICĂ Marcel Ciolacu: „Ilie Bolojan a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”
00:08
Marcel Ciolacu: „Ilie Bolojan a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”
POLITICĂ Ilie Bolojan își face singur bilanțul după trei luni de reforme: „Scade puterea de cumpărare. Nu pot să neg asta”
23:36
Ilie Bolojan își face singur bilanțul după trei luni de reforme: „Scade puterea de cumpărare. Nu pot să neg asta”
Mediafax
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi la încălzire
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce nu mâncăm lebede sau pescăruși, dar mâncăm găini?