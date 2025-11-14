Ilie Bolojan: „Vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice”

Premierul Ilie Bolojan a efectuat o serie de declarații, joi seară, 13 noiembrie 2025, referitoare la achiziția de armament, dar și despre realizarea capetelor de autostradă din Moldova, prin intermediul programului SAFE.

Ilie Bolojan a precizat că aproape 12 miliarde de euro sunt alocate achizițiilor molotare. Premierul României mai precizează că suma de 4 miliarde de euro este alocată infrastructurii de mobilitate civil-militară. De altfel, finalizarea capetelor de autostradă din Moldova (Paşcani-Iaşi-Ungheni din A8, dar şi Paşcani-Siret din cadrul A7) reprezintă o prioritate, arată Economedia.ro.

„În această perioadă, concentrarea a fost ca suma care a fost repartizată României prin acest program de credite cu dobânzi foarte avantajoase să fie alocată. Cea mai mare parte, aproximativ 12 miliarde de euro, este alocată pentru achiziţii militare, iar patru miliarde sunt alocate pe infrastructura de mobilitate civil-militară.

Şi pentru noi este o prioritate ca această a doua componentă să fie alocată pentru finalizarea capetelor de autostradă din Moldova, cum este Paşcani-Iaşi-Ungheni, conectivitatea cu Republica Moldova, şi de asemenea, direcţia spre Suceava, conectarea cu Ucraina”, a declarat, Ilie Bolojan.

Bolojan: „Trebuie să facem aceste achiziţii în parteneriat cu alte state europene”

Lista cu achiziţiile pe care România vrea să le facă pe zona militară va fi finalizată în curând, susține premierul. De altfel, există în plan ca achizițiile să fie aprobate cât mai curând, pe 24 noiembrie, după ce are loc ședința CSAT. Urmează să fie efectuate achiziţii de armament cu mai multe state europene.

„Ceea ce facem în aceste zile înseamnă să definitivăm împreună cu echipele Ministerului Apărării, cu cele de la Ministerul Economiei, cu cei din Interne aceste achiziţii, în aşa fel încât pe data de 24, când este şedinţa CSAT, să le putem aproba. Căutăm parteneri, pentru că trebuie să facem aceste achiziţii în parteneriat cu alte state europene. Suntem în negocieri. Vom avea cu mai multe state, vom face achiziţii de armament cu mai multe state europene, iar după aprobarea în CSAT datele vor fi făcute publice”, a mai precizat premierul.

Premierul a explicat că dotarea Armatei Române „poate fi integrată într-o proporţie de peste 50% în producţie”, în țară.

„Nu e doar o problemă să îţi dotezi armata cât mai repede posibil, ci este important să ai această producţie în România, pentru că asta înseamnă locuri de muncă în ţara noastră, asta înseamnă transfer de tehnologie, capacitate de întreţinere a acestei dotări în anii următori din România şi scăderea de costuri. Aproape tot ce înseamnă dotări ale Armatei Române poate fi integrată într-o proporţie de peste 50% în producţie în România”, a mai spus premierul, la Euronews România.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre