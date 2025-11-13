Concedierile din administrație ar genera bani abia peste un an. Cseke Attila promite economii de 6 miliarde de lei la bugetul de stat

Ministrul Cseke Attila a declarat că măsurile de reducere a cheltuielilor din administrația publică, prin concedierea angajaților, ar putea aduce sume la bugetul de stat în valoare de peste 5 miliarde de lei, în 2026.

Ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Investițiilor Dragoș Pîslaru și ministrul Dezvoltării Cseke Attila au vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre impactul reducerilor de personal din administrația publică locală și centrală.

Întrebat despre cât de mari vor fi economiile reale generate de cele două pachete legislative impuse de Guvernul Bolojan, Cseke Attila a declarat că tăierile de personal ar putea genera un aport de 5, 6 miliarde de lei la 2026.

„Impactul măsurilor din administrația publică locală este de 1,7 miliarde de lei, iar în administrația centrală estimăm între 3,5 și 4,5 miliarde de lei economii”. „În total, cele două seturi de măsuri vor genera între 5 și 6 miliarde de lei economie la buget”, a adăugat el.

„Dacă în procentul de 30% intră doar posturi vacante, nu se vor desființa posturi ocupate”

Referindu-se la reducerea posturilor din administrația locală, ministrul a explicat că există două variante: reducerea posturilor cu un procent de 30% sau reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, varianta tranzitorie valabilă doar în 2026.

„Dacă în procentul de 30% intră doar posturi vacante, nu se vor desființa posturi ocupate. Totuși, am impus o limită: nu pot fi afectate mai mult de 20% din posturile ocupate într-o autoritate locală”, a precizat Cseke Attila.

„Reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul va putea fi aplicată diferențiat”

Potrivit simulărilor, aproximativ 13.000 de posturi ocupate ar urma să fie reduse la nivel național. Există însă circa 700 de UAT-uri unde numărul mare de posturi vacante face ca reducerea să nu fie necesară.

În privința administrației centrale, ministrul Dezvoltării a subliniat că reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul va putea fi aplicată diferențiat, în funcție de structurile aflate în subordinea fiecărui ordonator principal de credite.

Întrebat despre informația vehiculată conform căreia „1.500 de primării” nu ar trebui să reducă personal, Cseke Attila a declarat: „Nu cunosc această informație.”

