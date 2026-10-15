Premierul interimar Ilie Bolojan justifică posibilul vot al PNL pentru învestirea Guvernului Niculescu prin necesitatea ieșirii României din criza politică, dar avertizează PSD că sprijinul liberalilor va fi unul strict condiționat și că formațiunea poate să dea jos guvernul oricând printr-o moțiune de cenzură.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Bolojan susține că PNL trebuie să aleagă între varianta comodă din punct de vedere politic și asumarea unei decizii care să permită ieșirea României din criză. Premierul interimar subliniază că nu liberalii au provocat blocajul politic, dar sunt puși în situația de a contribui la rezolvarea acestuia, chiar dacă un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu ar putea avea consecințe asupra imaginii partidului.

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„Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal. PNL este pus în situația de a deveni parte a soluției unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o țintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus. Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România? Cel mai ușor este să fii radical. Când porți răspunderea de premier și ești un om responsabil, e mai greu”, a transmis Ilie Bolojan.

Bolojan avertizează asupra riscurilor economice

Oficialul își justifică poziția prin efectele pe care le-ar putea avea prelungirea crizei politice asupra funcționării instituțiilor și a finanțelor publice. Bolojan susține că lipsa unui guvern cu puteri depline împiedică adoptarea unei măsuri urgente și avertizează că sistemul sanitar se confruntă deja cu dificultăți.

„Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unitățile de primiri urgențe nu mai aveau bani pentru funcționare. S-au relocat sume în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, dar s-a ajuns la limita acestora”.

În același timp, liderul liberal avertizează asupra dificultăților de finanțare a statului și a costurilor tot mai mari ale împrumuturilor. El mai spune că fără un guvern funcțional, toate eforturile bugetare din ultimele luni ar fi irosite.

„Ne vom împrumuta tot mai greu, cu dobânzi tot mai mari. Fără un guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat. Toate rezultatele eforturilor din ultimele luni ar fi irosite”.

PNL ar putea susține învestirea în baza unui acord valabil până în 2027

Ilie Bolojan mai anunță că PNL va lua o decizie finală privind votul pentru învestirea Guvernului Niculescu la finalul săptămânii. Deocamdată, grupurile parlamentare liberale au recomandat susținerea învestirii în baza unui acord pe care premierul interimar l-ar putea semna cu premierul desemnat. Potrivit lui Bolojan, documentul ar urma să stabilească limitele sprijinului, care va viza obiectivele bugetare, transparența, buna guvernare și respectarea principiilor democrației parlamentare.

„Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-aș putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susțineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparență, bună guvernare și democrație parlamentară, și este valabil până în primăvara anului 2027”.

Bolojan spune că PNL poate vota o moțiune de cenzură dacă acordul nu este respectat

Totodată, Ilie Bolojan îi reamintește PSD-ului că PNL își rezervă dreptul de a vota o moțiune de cenzură dacă prevederile acordului nu sunt respectate. De asemenea, șeful PNL precizează că susținerea pentru acest Guvern nu presupune refacerea coaliției și nici acordarea unui vot de încredere noului Executiv.

„Ne rezervăm inclusiv posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate. Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite”.

„Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare”

Premierul interimar subliniază că responsabilitatea pentru ieșirea din criză aparține PSD-ului, care va trebui să își asume guvernarea și soluțiile. Bolojan susține că PNL nu va participa la guvernare după eventuala învestire a Executivului, și reamintește că partidul său va rămâne în opoziție.

„Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare după potențiala învestitură. Până la urmă, ieșim și din ipocrizie. Cei care au doborât guvernul, direct și indirect, își vor asuma acum guvernarea și soluțiile. Noi am încercat tot ce s-a putut, dar nu am avut sprijinul necesar. Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic”.

Bolojan recunoaște că un vot favorabil pentru învestirea Guvernului Niculescu ar putea afecta imaginea PNL, mai ales dacă noul Executiv va adopta măsuri greșite. Cu toate acestea, el susține că riscul politic nu trebuie să fie criteriul principal în luarea deciziei.