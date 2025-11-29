Prima pagină » Știri politice » În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu

29 nov. 2025, 20:19, Știri politice

Ministrul Apărării și vicepremierul Ionuț Mosteanu a demisionat ieri la prânz din funcție, după o cascadă de nereguli privind studiile, absolvite sau nu, din CV-urile sale.  Numai că, în 2021, când un alt membru al Guvernului de la acel moment avea probleme similare, același Ionuț Moşteanu întreba cu exigență cum poate fi condusă digitalizarea şi cercetarea României „de un ministru cu problemă de etică şi integritate academică”. Ministrul de atunci era liberalul Florin Roman.

Mai mult, Moșteanu îl trăgea de mânecă la acea vreme și pe președintele României, Klaus Iohannis, căruia îi cererea public un punct de vedere pe subiect.

4 ani au trecut de atunci iar acum, la Putere, Moșteanu, a fost nevoit să demisioneze din cauza acelorași probleme pe care le acuza atunci când era în Opoziție.

Acum 4 ani, în 2021, pe vremea când era purtător de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu era foarte vocal și principial când era vorba de integritatea demnitarilor în funcții publice.

Liderul USR îl cheama în Parlament, la Ora Guvernului, pe ministrul Cercetării şi Digitalizării, Florin Roman, acuzat în acea perioadă că şi-a plagiat lucrarea de masterat. Mai mult, Moșteanu dădea verdicte morale și ținea prelegeri despre… corectitudine.

„Am decis, alături de colegii din Biroul Naţional, să îl chemăm pe Florin Roman la Ora Guvernului în Parlament. Vom depune o hârtie în acest sens, care va fi pe agenda Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru a-l chema pe Florin Roman lunea viitoare, pentru a ne explica cum poate fi condusă digitalizarea şi cercetarea României de un ministru cu problemă de etică şi integritate academică. Ştim cu toţii discuţia despre plagiatul dlui Roman”, afirma Moșteanu.

El susținea că Florin Roman ar fi trebuit „demis în secunda doi”.

„Din punctul nostru de vedere, Florin Roman nu are ce căuta în fruntea acelui minister şi ar fi trebuit demis în secunda doi de premierul Ciucă. Din punctul nostru de vedere, preşedintele Iohannis ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus în momentul în care a fost propus ca miniştru”, mai spunea el.

Ieri, din poziția de Ministru al Apărării în Guvernul Ilie Bolojan, Ionuț Moșteanu a demisionat după o serie aproape nesfârșită de controverse legate de CV-ul, facultățile și studiile sale.

Foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX  

De la Regele Cioabă, la presa internațională, toată lumea râde de Ionuț Moșteanu. Regele romilor și-a publicat diplomele și se întreabă ironic: oare sunt singurul care le are pe bune?

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării. Bolojan îl propune interimar pe Miruță

Cele mai noi