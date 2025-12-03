Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”

Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”

Ruxandra Radulescu
03 dec. 2025, 16:52, Știri politice
Președintele Nicușor Dan s-a lăudat în cadrul interviului pentru Epoch Times că a fost printre primii politicieni care a avut Facebook. Apoi, liderul de la Cotroceni s-a fâstâcit și a dat o bâlbă de toată frumusețea. 

Liderul de la Cotroceni a demonstrat, din nou, că dicția nu este punctul său forte și nici capacitatea de concentrare. Nicușor a părut ca și cum și-a uitat ideile și nu mai știe ce vorbește, în timp ce vorbea despre „propaganda” suveranistă.

„Oamenii care sunt permisibi, permisivi, pentru acest tip de permeabilitate…”, a încercat să articuleze președintele.

Lui Nicușor Dan i s-a luminat privirea de bucurie ca unui copil, atunci când a declarat că a fost printre primii oameni politici din România care a avut cont pe Facebook.

„Eu sunt printre primii politicieni care a avut Facebook”, a spus Nicușor zâmbind și privind în zare, în direcția opusă interlocutorului.

Subiectul „fake-news” i-a jucat feste, la propriu, președintelui României. Liderul de la Cotroceni a dat un alt răspuns care a sfidat logica:

„Nu există o responsabilitate pe care să mi-o asum..”, a declarat Nicușor Dan, fâstâcit, ca și cum gândurile sale ar fi fost în altă parte.

FOTO: snap-shot Epoch Times

