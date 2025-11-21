Prima pagină » Știri politice » Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări

21 nov. 2025, 12:43, Știri politice
Sinecurile din Guvernul condus de Ilie Bolojan parcă primesc un upgrade când vine vorba de ministerul Economiei condus de Radu Miruță. Luna trecută, înainte de a pleca în Riad, ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Dinel Miruță (USR) a petrecut 6 zile și în Seul la o expoziție internațională aerospațială și de apărare.

Gândul arată că din delegația ministrului au făcut parte 2 foști colaboratori din USR: 

  • Ioana Răduca/ Gecui – șefa de cabinet, fosta șefă a comunicării USR plasată de Miruță în CA al Orange fără nicio experiență în domeniu
  • Iulian Cosmin Mărgeloiu – secretarul de stat din Ministerul Economiei, despre care presa locală susține că este jucător de poker, fost reprezentant al USR Gorj (organizația lui Miruță) și fost coleg său de liceu chiar al ministrului Economiei

Documentele publicate în exclusivitate de Gândul arată însă că atunci când vine vorba de costuri și plimbat pe banii altora, ministrul Miruță operează totuși cu dublă măsură: mai întâi este el și șefa sa de cabinet, Ioana Răduca/ Gecui, fără nicio competență în domeniu și apoi restul delegației, inclusiv fostul său coleg de liceu din organizația de partid.

Primii – călătoresc gratis pe banii coreenilor și teoretic ar trebui să reprezinte obiectiv interesele României, ceilalți…decontează transportul prin minister.

Radu Miruță, Iulian Mărgeloiu (poker/ USR Gorj) și șefa de cabinet, Ioana Răduca/ Gecui, în Coreea de Sud

Memorandumul deplasării ministrului Miruță în Coreea de Sud, la o expoziție aerospațială și de apărare (ADEX 2025) în perioada 17-22 octombrie arată că delegația de la ministerul Economiei a fost destul de numeroasă și formată din:

  • Ministrul Economiei, Radu Dinel Miruță
  • Directorul de cabinet, Ioana Alexandra Gecui
  • Secretarul de stat, Iulian Cosmin Mărgeloiu
  • Plus o delegație de oameni de afaceri români care urma să participe la întâlniri de nivel înalt „de importanță strategică deosebită” cu afaceriști coreeni

Având în vedere restricțiile financiare impuse de Ilie Bolojan, Radu Miruță a împărțit delegația din Seul în două. Documentul arată următoarele:

  • Costurile pentru ministrul Miruță și șefa sa de cabinet, Ioana Gecui, vor fi suportate integral de către sud coreeni
  • Costurile cu transportul pentru secretarul de stat vor fi suportate de ministerul Economiei

Radu Miruță mai scrie în memorandum că s-a dus la expoziția aerospațială și de apărare (ADEX 2025) ca să consolideze relațiile bilaterale, să promoveze România strategic și să întărească sectoarele industriale critice. La expoziție, potrivit documentului Gândul, participa și premierul coreean.

Tot în marja expoziției, în document, Miruță scrie că urma să aibă întâlniri și cu 2 firme sud coreene – Hanwa Aerospace și Dohwa Engineering dar și cu omologul său din Seul și cu Administrația Programului de Achiziții în Domeniul Apărării (DAPA).

Gândul publică în EXCLUSIVITATE memorandumul deplasării lui Miruță & comp. în Coreea de Sud

Ioana Răduca – director de cabinet pe banii sud coreenilor, băgată de Miruță în CA al Orange

Ioana Răduca, omul de încredere a lui Miruță de la partid, a fost adusă în minister în vara acestui an, pe funcția de director de cabinet. De acolo, a fost propulsată, în luna octombrie, în Consiliul de Administrație(C.A.) al Orange, unde câștigă 2.500 de euro brut/lună, așa cum a arătat Gândul.

Ioana Răduca-Gecui are studii de jurnalism. Nu are niciun fel de pregătire economică, nu are experiență administrativă, nu are legătură cu politicile industriale sau strategice.

Nu are nimic din standardele de pregătire pretinse de USR, în toți anii aceștia, opozanților politici. Numirea sa, luna trecută, în CA-ul Orange este, după toate standardele, mai ales cele USR-iste, o… SINECURĂ. 

Sursele Gândul susțin că, în momentul de față, pe lângă activitatea de la minister și cea de la Orange, Ioana Răduca-Gecui coordonează informal și parte din campania lui Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei. 

Cine a mai mers în Coreea de Sud cu Miruță? Fostul prieten de liceu de la „Tudor Vladimirescu” al lui Miruță, lider în USR Gorj, jucător de poker, acum secretar de stat în ministerul Economiei

Când vine vorba de profesionalismul clamat de USR, standardele ministrului Miruță la ministerul Economiei vorbesc de la sine. Și Iulian Cosmin Mărgeloiu l-a însoțit pe ministru în deplasarea în Seul, cu transport decontat de minister însă.

Cine este secretarul de stat Mărgeloiu? Presa locală din Gorj îl descrie: „Un fost jucător de poker și antreprenor cu afaceri pe pierdere a fost numit secretar de stat în Ministerul Economiei. Iulian Cosmin Mărgeloiu a fost propus pentru funcție de ministrul Radu Miruță, colegul său de liceu și lider USR Gorj, ridicând semne de întrebare legate de criteriile reale care stau la baza promovărilor în funcții publice„.

Gorj TV: De la Poker, la ministerul Economiei

Mărgeloiu la concursurile de poker

Presa locală din Gorj abundă de detalii despre prietenul lui Miruță ajuns secretar de stat în Ministerul Economiei.

Numit în august 2025 ca om de bază în ministerul care ar trebui să se ocupe de Economia României, Iulian Mărgeloiu este de fapt membru al USR, prietenul și colegul de clasă al lui Miruță de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Tg-Jiu.

Fiu al unui om de afaceri din Gorj (Dumitru Mărgeloiu/ Mecanoelectrica SRL), Iulian Mărgeloiu a terminat Cibernetica, și a trecut de la firme de producție de software la societăți de post-productie cinematografica, video și de programe de televiziune. Fără să aibă prea mare succes în afaceri, presa relatează că Iulian Mărgeloiu s-a ocupat și de jocurile de noroc. Pentru că are „un trecut” în domeniu.

„A fost un participant activ la turnee internaționale de poker, iar siteurile de profil menționează că a câștigat câteva mii de dolari din această activitate. De altfel, există fotografii cu noul secretar de stat de la Ministerul Economiei, la masa de poker și apare și în Global Poker Index”, relatează Gorjonline.

Radu Miruță – mândru că a fost în Coreea de Sud

„România are oameni care vor să crească pe picioarele lor, pe munca lor și statul are obligația să-i ajute! Mediul de business trebuie ajutat, încurajat. Și trebuie să ne lărgim orizonturile.
De o parte a mesei oameni de afaceri romani, de partea cealaltă oameni de afaceri coreeni.
Sunt intr-o vizită oficiala în Republica Coreea de Sud, prilejuită de participarea la expozitia ADEX 2025, la invitația autorităților sud-coreene.
De aceasta dată, în delegatia oficială am inclus și oameni de afaceri din Romania, din diverse industrii, cărora le-au fost facilitate intalniri cu parteneri specifici obiectului fiecaruia de activitate. Le mulțumesc pentru că au acceptat invitația!
Firme românești din domenii precum software, automatizări, producţie electrică şi cosmetică – UiPath, CargoTrack, East Electric, Farmec, Skinguru‑Pirios au analizat astăzi potențiale colaborari in discutii directe cu proprietarii unora dintre cele mai mari firme din lume.
Știu ca este doar un pas, dar eu sunt sigur ca este în direcția corectă, ca este doar unul dintre pașii pe care-i voi mai face sa sprijin antreprenorii romani.
Le multumesc cu multa apreciere colegilor de la Ambasada Romaniei din Seoul, care au facut din imposibil un miracol si intr-un timp scurt au organizat un eveniment exceptional. Exelenta Sa, dl ambasador Armeanu, este unul dintre oamenii care reprezinta cu seriozitate Romania”, a scris Miruță pe 22 octombrie, pe Facebook, la întoarcerea din Coreea de Sud.

După 2 săptămâni, Miruță pleacă în Riad. Același mod de operare și de decontare și în deplasarea din Arabia Saudită

Așa cum a dezvăluit Gândul, la începutul lunii noiembrie, ministrul Economiei, Radu Miruță, a plecat și în Riad. Era la 2 săptămâni după ce venise din Coreea de Sud.

De data aceasta, ministrul USR a găsit o altă oportunitate de deplasare în Orient: Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Turismului și „evenimentele conexe”.

La vremea aceea, Radu Miruță s-a mândrit pe Facebook că a plecat la Riad pe banii saudiților.

Memorandumul publicat mai jos, în exclusivitate tot de Gândul, pe deplasarea în Regat al lui Radu Miruță arată însă același mod de operare ca în Seul.

„Cheltuielile aferente deplasării personalului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului ( indemnizație de deplasare, alte cheltuieli inclusiv asigurare de sănătate”) vor fi suportate din bugetul Ministerului Economiei pentru anul 2025, cap. 50.01, conform legislației în vigoare. Cazarea și transportul se suportă de Ministerul Turismului din Arabia Saudită„, scrie în document.

