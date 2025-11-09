Prima pagină » Știri » Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc

Cristina Corpaci
09 nov. 2025, 15:00, Știri
Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan, a declarat despre tranzacționarea Lukoil că societatea care ar putea prelua toate operațiunile gigantului rus „ridică semne de întrebare”.

Radu Burnete a declarat că la Digi 24 următoarele: „Lukoil decide cui vinde. Aici vom fi prinși într-un fel de joc pentru că nici Lukoil nu poate vinde unei firme paravan, care are sancțiuni, dar totuși rămâne la decizia acționarului majoritar cui vinde aceste operațiuni în măsura în care nu poate să le opereze datorită sancțiunilor.”

„Lukoil a anunțat că vrea să-și vândă toate operațiunile unei singure companii. O campanie care ridică semne de întrebare și mă opresc aici pentru că sunt alte autorități ale statului care trebuie să spună dacă aceste semne de întrebare sunt justificate sau nu”, a mai spus Burnete.

