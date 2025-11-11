Sorin Grindeanu: „Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție”

Sorin Grindeanu a precizat că apreciază demersul președintelui Nicușor Dan de a se întâlni cu liderii Coaliției, astăzi. De altfel, președintele PSD mai consideră că demersul CSM este „o reacție exagerată” și că „orice om politic are dreptul la opinie”.

Președintele României va avea o întrevedere cu liderii Coaliției, de la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, în cursul zilei de marți, 11 noiembrie 2025. Discuțiile vor avea loc în contextul tensiunilor prezente între formațiunile politice cu privire la proiectele de reformă a pensiilor magistraților, privind administrația și majorarea salariului minim.

„Apreciez demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător.

Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate. Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România.

De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție. Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională”, spune Sorin Grindeanu.

„Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice”

„Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe. Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare.

PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR”, transmite Sorin Grindeanu, pe Facebook.

