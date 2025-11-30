Prima pagină » Știri politice » Numai când au auzit numele lui Nicușor Dan au început să huiduie puternic. S-a întâmplat la o ceremonie din Alba Iulia

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 16:49, Știri politice
Reprezentanții lui Nicușor Dan la Alba Iulia fost huiduiți, chiar în momentul depunerii coroanelor de flori la monumentul eroilor din fata Catedralei Încoronării.

Mulțimea de oameni de la monumentul eroilor nu s-a putut abține să nu-și manifeste nemulțumirile, atunci când a reprezentanții președintelui Nicușor Dan, au depus coroane de flori la Catedrala Încoronării, din Alba Iulia.

Cei prezenți la eveniment au huiduit îndelung, atunci când a fost anunţată depunerea coroanei din partea lui Nicușor Dan. Coroana depusă din partea liderului de la Cotroceni a fost, conform protocolului, prima depusă.

Incidentul a avut la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a României, în cadrul căreia au fost depuse coroane şi jerbe de flori la ansamblul monumental „Regele Ferdinand şi Regina Maria”, în faţa Catedralei Încoronării din Alba Iulia

Coroanele de flori au fost depuse de către militari ai Batalionului 811 Infanterie „Dej”, evenimentul având ca fond muzica militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Au mai depus coroane, la Alba Iulia, Parlamentul României, Parlamentul European, Guvernul României prin Instituţia Prefectului Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia reprezentanţi ai cultelor şi ai unor unităţi militare.

Zilele acestea, în judeţul Alba, se desfăşoară evenimente politice ale Alianţei pentru Unirea Românilor şi SOS, la Alba Iulia anunţându-i prezenţa şi fostul prezidenţiabil Călin Georgescu.

