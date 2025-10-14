Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu, întrevedere cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei. Ministrul de Externe s-a întrecut în laude la adresa lui Nicușor Dan

14 oct. 2025, 16:21, Știri politice
Oana Țoiu, întrevedere cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei. Ministrul de Externe s-a întrecut în laude la adresa lui Nicușor Dan
Oana Țoiu și ministrul german al afacerilor externe

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, marţi, cu ministrul federal al Afacerilor Externe al Germaniei, Johann Wadephul. Ministrul  a salutat nivelul excelent al cooperării bilaterale şi al dialogului politic cu Germania, neratând ocazia să evidențieze meritele președintelui în acest sens.

În cadrul discuţiilor, Oana Țoiu a mulţumit pentru participarea Forţelor Aeriene Germane la misiunile de Poliţie Aeriană Întărită în România, în cooperare cu militarii români.

Oana Țoiu, ”omagial” pentru președinte

De asemenea, ministrul a subliniat importanţa comunităţii solide a etnicilor germani originari din România stabiliţi în Germania, precum şi cea a comunităţii  etnicilor germani din România, foarte apreciată de români. Astfel, ministrul Oana Ţoiu a salutat nivelul excelent al cooperării bilaterale şi al dialogului politic, confirmat de vizita oficială a Preşedintelui Nicuşor Dan, în Germania, la 17 iulie 2025, precum şi de interacţiunea constantă pe linia celor două ministere de externe, la nivel parlamentar şi pe linie sectorială.

De asemenea, Oana Ţoiu a adresat mulţumiri pentru participarea Forţelor Aeriene Germane la misiunile de Poliţie Aeriană Întărită în România, în cooperare cu militarii români, în semn de solidaritate aliată. În egală măsură, ministrul a subliniat importanţa comunităţii solide a etnicilor germani originari din România stabiliţi în Germania, precum şi cea a comunităţii deosebit de apreciate a etnicilor germani din România, punând accent asupra agendei instituţionale bilaterale în sprijinul acestora.

Germania este cel mai important partener comercial al României

Ministrul de Externe a arătat că Germania s-a profilat de mai mulţi ani drept cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor României, şi principalul investitor în economia românească. În acelaşi timp, a subliniat interesul deosebit pentru dezvoltarea prezenţei economice şi investiţionale a Germaniei în România.

Sursa foto: Profimedia

Potrivit ministrului, ”Germania se situează de mai mult timp pe primul loc în ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în unităţile de cazare din România”. De asemenea, ministrul român a adresat mulţumiri pentru susţinerea Germaniei faţă de obiectivul prioritar al României în vederea aderării la OCDE.

