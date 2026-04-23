Politicieni de vârf, implicați în dosarul pozelor trucate din campania electorală. Când va fi audiat Nicușor Dan de către procurori

Ancheta în dosarul pozelor trucate din campania electorală cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea continuă. Potrivit unor surse judiciare, procurorul de caz urmează să stabilească, în curând, dacă președintele Nicușor Dan va fi chemat la audieri.

Potrivit informațiilor, până acum au fost audiați Victor Ponta și Elena Lasconi, dar și alte persoane relevante pentru desfășurarea investigației. Surse judiciare au transmis că procurorul de caz urmează să stabilească în perioada imediat următoare dacă președintele Nicușor Dan va fi chemat la audieri.

Aceleași surse mai spun că politicieni de vârf ar fi implicați în acest dosar.

Numele lor nu au fost făcute publice deocamdată deoarece ancheta păstrează confidențialitatea până la momentul audierii persoanelor vizate.

Filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta

Gândul a prezentat în exclusivitate detalii incendiare din documentele DIICOT în dosarul pozelor regizate. Procurorii au reconstituit pas cu pas operațiunea prin care, cu ajutorul unor actori, s-au realizat imagini cu falși Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Reamintim că scandalul a izbucnit pe 1 mai 2025, când Elena Lasconi a publicat o serie de imagini pe Facebook cu cei trei, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025. Lasconi a susţinut, la acea vreme, imaginile au fost surprinse în timpul unei presupuse întâlniri secrete din decembrie 2024 între cei trei.

Audiat în dosar în calitate de supect, Cojocaru Mihai – care, în mod bizar, la momentul respectiv făcea campanie electorală pentru președintele Nicușor Dan – a spuns că a fost o idee mai veche de-ale lui de a pune în scenă un show politic numit „Românii au talent…să mintă”. După filmări, ar fi renunțat la idee și imaginile ar fi dispărut fără urmă ca, după numai câteva zile, să apară pe contul de Facebook al Elenei Lasconi ca fiind reale. Astfel, imaginile au devenit cea mai importantă armă politică cu 3 zile înainte de primul tur al Alegerilor Prezidențiale din 2025. Mai multe detalii AICI.

Nicușor Dan a anunțat la vremea aceea că va face plângere penală împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune. De asemenea, și Victor Ponta a anunțat că o va da în judecată pe Lasconi. Imaginile, care erau de o calitate tehnică foarte proastă, arată trei persoane ieșind în momente diferite dintr-o clădire. Ele nu sunt datate și, în afară de cea în care apare Nicușor Dan, sunt neclare.

