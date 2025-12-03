Președintele inventează un „centru de comandă” care să monitorizeze informațiile, Moșteanu cerea „închiderea de conturi și televiziuni”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, pentru a combate informațiile de tip „fake news”, va organiza „un centru de comandă”, în acest sens. Liderul de la Cotroceni a subliniat că rolul președintelui în această situație este „foarte important”.

Nicușor Dan a precizat că un sistem pentru gestionarea informațiilor false ar putea fi finalizat până în vara lui 2026. „Rolul președintelui este foarte important”, a precizat Nicușor referitor la proiectul de combatere a fake-news-urilor.

În cadrul interviului, președintele Nicușor Dan a declarat că, din momentul în care a ajuns la șefia statului, nu a sesizat nicio interferență din partea Rusiei.

„În ultimele șase luni nu am văzut o decizie majoră a vreunei autorități a statului care să fie influențată din zona rusă”, a declarat președintele la Epoch Times.

Este relevant de menționat că Nicușor Dan a mizat puternic, în timpul campaniei prezidențiale, pe desecretizarea raportului despre anularea alegerilor, promisiune ce pare a fi dată uitării șase luni mai târziu.

Întrebat când va fi publicat raportul despre anularea alegerilor, Nicușor Dan nu a putut da un termen și a oferit explicații evazive, puse în baza „detaliilor tehnice”. Președintele a conchis însă că acest raport că trebuie să fie „convingător”.

„Lucrurile din acel viitor raport sunt relativ tehnice și pentru că este o așteptare pentru acel raport și vreau să fiu sigur că în momentul în care el va fi pus la dispoziția publicului va fi cât mai convingător cu putință. Toate acele elemente tehnice”, transmis Nicușor Dan.

Totodată, cu puțin timp înainte de a demisiona, fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu a dat de înţeles că ar trebui închise conturile de pe reţelele de socializare şi televiziunile care transmit informaţii false.