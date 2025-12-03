Prima pagină » Știri politice » Președintele inventează un „centru de comandă” care să monitorizeze informațiile, Moșteanu cerea „închiderea de conturi și televiziuni”

Președintele inventează un „centru de comandă” care să monitorizeze informațiile, Moșteanu cerea „închiderea de conturi și televiziuni”

Ruxandra Radulescu
03 dec. 2025, 16:11, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, pentru a combate informațiile de tip „fake news”, va organiza „un centru de comandă”, în acest sens. Liderul de la Cotroceni a subliniat că rolul președintelui în această situație este „foarte important”.

Nicușor Dan a precizat că un sistem pentru gestionarea informațiilor false ar putea fi  finalizat până în vara lui 2026. „Rolul președintelui este foarte important”, a precizat Nicușor referitor la proiectul de combatere a fake-news-urilor.

În cadrul interviului, președintele Nicușor Dan a declarat că, din momentul în care a ajuns la șefia statului, nu a sesizat nicio interferență din partea Rusiei.

„În ultimele șase luni nu am văzut o decizie majoră a vreunei autorități a statului care să fie influențată din zona rusă”, a declarat președintele la Epoch Times.

Este relevant de menționat că Nicușor Dan a mizat puternic, în timpul campaniei prezidențiale, pe desecretizarea raportului despre anularea alegerilor, promisiune ce pare a fi dată uitării șase luni mai târziu.

Întrebat când va fi publicat raportul despre anularea alegerilor, Nicușor Dan nu a putut da un termen și a oferit explicații evazive, puse în baza „detaliilor tehnice”. Președintele a conchis însă că acest raport că trebuie să fie „convingător”.

„Lucrurile din acel viitor raport sunt relativ tehnice și pentru că este o așteptare pentru acel raport și vreau să fiu sigur că în momentul în care el va fi pus la dispoziția publicului va fi cât mai convingător cu putință. Toate acele elemente tehnice”, transmis Nicușor Dan.

Totodată, cu puțin timp înainte de a demisiona, fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu a dat de înţeles că ar trebui închise conturile de pe reţelele de socializare şi televiziunile care transmit informaţii false.

„Când vom putea controla curăţenia spaţiului public” o vom face, a replicat Moşteanu.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu”
16:52
Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu”
VIDEO Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
16:52
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
EXCLUSIV Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”
16:22
Gândul publică în exclusivitate moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „România nu este de vânzare – Fără progresiști la guvernare”
FLASH NEWS Ce arată ultimul sondaj CURS cu 3 zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
15:50
Ce arată ultimul sondaj CURS cu 3 zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
FLASH NEWS Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria
15:50
Bolojan a discutat cu Viktor Orban despre dezvoltarea sectorului energetic între România și Ungaria
FLASH NEWS Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală
15:47
Ce înțelege Nicușor Dan prin instituții anticorupție: „Protecția Consumatorului, Gărzi de Mediu”. Președintele pus în dificultate de o temă banală
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
O ciupercă de la Cernobîl pare să fi dezvoltat o abilitate incredibilă
EXTERNE Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
16:51
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
DECES Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
16:31
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
FLASH NEWS Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
16:24
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
EXTERNE Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați
16:20
Cel mai mare mister din istoria aviației. Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani. Câți pasageri avea la bord și cum vor fi căutați

Cele mai noi