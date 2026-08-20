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Așa-zisul „amendament Fritz” nu e despre Fritz. El afectează zeci de aleși locali, inclusiv de la PSD. Printre ei, și primarul din Moldova Nouă: „Trebuie să respecți legea, că-mi convine sau nu”

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Primarul orașului Moldova Nouă, Adrian Torma, se află printre aleșii locali ale căror mandate sunt în pericol după decizia luată de Curtea Constituțională în privința noilor prevederi ale Legii integrității. Torma a primit de la ANI o decizie legată de un presupus conflict de interese. Într-o declarație recentă, Torma spune că legea ANI este, în opinia sa, prea dură în anumite situații, dar că trebuie respectată. Afirmația edilului vine în contextul în care, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a criticat vehement hotărârea și a anunțat că își va continua demersurile inclusiv la CEDO, considerând că încetarea mandatului ar reprezenta o sancțiune pentru fapte anterioare intrării în vigoare a noii legi.

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Curtea Constituțională a stabilit încetarea mandatului pentru persoanele care au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese. Măsura a devenit cunoscută în spațiul public drept „amendamentul Fritz”, pentru că primarul Timișoarei se află printre cei vizați, însă sunt afectate peste o sută de persoane din administrația locală și centrală.

Primarul orașului Moldova Nouă, Adrian Torma, spune că situația sa este dovada faptului că decizia CCR nu îi vizează exclusiv pe reprezentanții USR.

„Eu nu știu ce zice el. Din punctul meu de vedere, să pui așa o anatemă pe tot ceea ce se întâmplă în jur și totul să fie ceva împotriva ta, din punctul meu de vedere, ar fi necesar și un control de mental, dacă poți să spui că o întreagă Românie se pune împotriva ta. E dovedit că nu doar el e în situația asta. Suntem foarte mulți primari de alte partide în aceeași situație”, a declarat Adrian Torma.

Primarul PSD spune că nu crede că modificările legislative au fost făcute cu dedicație pentru Dominic Fritz.

„Din punctul meu de vedere, aceste modificări nu cred că sunt făcute cu dedicație. Doar că unii oameni își doresc să se facă singuri victime și o tratează ca și cum tot universul umblă împotriva lor și le creează neajunsuri, că ar fi nu știu cât de importanți, valoroși”, a spus acesta.

Primarul de la Moldova Nouă: Legea ANI mi se pare exagerată, dar trebuie să o respect

Torma critică însă duritatea legii ANI și spune că există situații în care sancțiunea poate fi disproporționată. Chiar și așa, afirmă că un ales local trebuie să respecte legea atât timp cât aceasta este în vigoare.

„Eu știu că USR-ul își dorește respectarea legii, bună sau rea. Așa își dorește și PSD-ul, și PNL-ul și de asta eu am această atitudine, din punctul meu de vedere corectă, ca individ, ca român, ca un om onest. Trebuie să respecți legea, că-mi convine sau nu-mi convine legea”, a declarat primarul.

În cazul său, Torma contestă și acum existența unui conflict de interese. El susține că situația pentru care a ajuns în această poziție a pornit de la un document inițiat de viceprimar, pe care el l-a semnat. Primarul spune că legea ANI i se pare „un pic exagerată pe anumite tronsoane și foarte dură”, însă insistă că nu va refuza să respecte o decizie care îl afectează.

Curtea Constituțională a decis luni, 17 august, că prevederea care stabilește încetarea de drept a funcției sau demnității publice pentru aleșii locali aflați într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese constatată definitiv poate intra în vigoare. Potrivit informațiilor publice apărute după decizia CCR, încetarea mandatului operează la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

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