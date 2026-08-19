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A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”

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A început mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, în Piața Operei din Timișoara. Câțiva zeci de oameni s-au adunat la protest, după ce Curtea Constituțională a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din noua Lege ANI, este constituțional.

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UPDATE: 19:25: Zeci de protestatari au scandat la unison „PSD nu uita, Timișoara nu-i a ta!” și „Nicușor trădător”.

UPDATE: 19:10: Oamenii prezenți la protest scandează în Piața Operei din Timișoara „Justiție, jos corupția!”, „Timișoara”, „PSD, o mizerie”, „Azi în Timișoara, mâine-n toată țara” și „Jos Comunismul”. Protestatarii au afișat și pancarte cu mesaje precum „Opinia nu e infracțiune” sau „Copii voștri sunt liberi”.

Știrea inițială

Federația Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timișoara au anunțat că vor organiza un miting de susținere pentru Dominic Fritz, astăzi, de la ora 19:00 în Piața Operei din Timișoara. Potrivit datelor afișate pe Facebook, 1.617 persoane și-au exprimat interesul pentru eveniment, iar circa 520 au anunțat că vor participa.

„Decizia CCR de anulare a principiului neretroactivității, aflat la baza oricărui stat democrat nu e decât un alt semn că justiția în România a devenit un instrument de persecuție politică. Oricând, oricare dintre noi, ce nu intră în grațiile bandelor de pesedisto-securiști pot ajunge pe liste negre sau pot fi executați administrativ sau politic. Astăzi Dominic Fritz, mâine oricine nu acceptă să le fie obedienți.

Nu se mai feresc de nimic, nu mai contează nimic! Moștenitorii burgheziei roșii a Partidului Comunist și a Securității și-au luat statul român pe proprietate privată. Au capturat România și-o siluiesc în fiecare zi.

Împotriva Timișoarei au o ură organică pentru că întotdeauna a fost altfel. Niciodată nu li s-a supus, niciodată nu a acceptat să fie condusă de ei. Grupurile pesedisto-securiste au încălcat toate legile în speranța că acum vor pune mâna pe Orașul Libertății. Va trebui să le demonstrăm că nu au nicio șansă!”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Fritz i-a îndemnat pe oamenii să participe la protest

Chiar primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a preluat inițiativa și a făcut un apel pe rețelele sociale către susținătorii lui, să se opună „abuzurilor PSD” inclusiv prin mesaje pe rețelele sociale și prin participare la proteste, el afirmând că nu va pleca din România și nu se va lăsa „intimidat”.

„Dacă susții statul de drept și libertatea în România, dacă ești alături de mine, fă-ți vocea auzită. Scrie pe social media despre revolta ta. Fă un video pe TikTok, dă share la acest video, vorbește cu prietenii și familia, vino la un protest. Orice, să ne susținem reciproc pentru că nu suntem singuri. Au crezut că ne termină, dar abia am început. Mersi că ești cu mine în această luptă!”, a transmis Dominic Fritz într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Radu Marinescu a criticat protestul

Fostul ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu, a reacționat după mobilizarea de la Timișoara în sprijinul primarului Dominic Fritz. Acesta a criticat mesajele celor care cer menținerea acestuia în funcție și susține că, la 36 de ani de la Revoluția din 1989, protestele din Timișoara ajung să aibă, un obiectiv contrar principiilor de integritate în exercitarea unei funcții publice.

„După 36 de ani de la Revoluție, la Timișoara, unii cheamă la miting nu pentru integritatea funcției publice ci împotriva ei. Să iasă lumea în stradă pentru ca abuzul de funcție să se soldeze cu păstrarea ei. Trist”, a scris fostul ministru al Justiției pe pagina sa de Facebook.

Miza Legii ANI, un jalon 770 de milioane de euro în PNRR

Textul adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, în condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz se află exact într-o asemenea situație, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ în luna iunie.

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese.

Dosarul Fritz a ajuns să se intersecteze și cu una dintre cele mai importante mize financiare ale momentului. Legea integrității reprezintă un jalon din PNRR asociat unei sume de aproximativ 770 de milioane de euro, iar termenul pentru îndeplinirea acestuia este finalul lunii august.

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