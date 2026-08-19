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Membri USR, consilieri județeni, fosta prefectă de Timiș, vizitată de mascați într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, dar și apropiați ai clanului Cârpaci, printre cei care au ieșit la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, din Timișoara

Membri USR, consilieri județeni, fosta prefectă de Timiș, vizitată de mascați într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, dar și apropiați ai clanului Cârpaci, printre cei care au ieșit la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, din Timișoara
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Sute de oameni de toate vârstele s-au adunat, miercuri seară, în Piața Operei din Timișoara, la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, pentru a-și arăta revolta față de decizia Curții Constituționale de a declara constituțional „amendamentul Fritz”. Printre cei prezenți s-au aflat membri USR, consilieri județeni, dar și fosta prefectă de Timiș, vizată de percheziții într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. De asemenea, la protest au participat și apropiați ai clanului Cârpaci, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Timișoara.

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UPDATE: La fața locului au mai ajuns întăriri din USR. Printre cei care s-au alăturat protestatarilor s-au numărat Nicu Fălcoi, fost deputat și senator USR și actual director al Avioane Craiova, Paula Romocean, președinta USR Timișoara, Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei și vicepreședinte USR Timiș, precum și Vlad Ioan Șendroiu, deputat USR de Timiș.

Fosta prefectă de Timiș, vizată într-un dosar de fraudă, prezentă la protestul de susținere pentru Fritz

Printre cei care au ieșit la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, organizat în Timișoara, s-a numărat și Elena Micicoi, fosta prefectă a județului Timiș. Micicoi a demisionat din funcția de prefect în luna iunie, după ce procurorii Parchetului European au făcut percheziții la locuința sa, în cadrul unei anchete privind un proiect finanțat din fonduri europene.

Elena Micicoi

Ancheta vizează un proiect în cadrul căruia ar fi trebuit organizate cursuri de formare pentru persoane defavorizate, iar prejudiciul estimat se ridică la câteva sute de mii de euro. La scurt timp după percheziții, Elena Micicoi a transmis că nu are nici măcar calitatea de martor în ancheta procurorilor EPPO și a anunțat că își înaintează demisia din funcția de prefect.

Noul prefect de Timiș, prezent la protest

Un alt nume prezent la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz a fost Paul Finta, prefectul județului Timiș. Finta a fost propus de USR Timiș pentru această funcție după demisia Elenei Micicoi, iar Guvernul l-a numit oficial prefect prin Hotărârea nr. 465 din 18 iunie 2026.

Paul Finta

O altă figură remarcată printre participanții la mitingul din Piața Operei a fost Ligia Dugulescu, consilier județean al Timișului.

Ligia Dugulescu

În rândul participanților s-au aflat și alți consilieri județeni, membri sau reprezentanți ai USR Timiș.

Apropiați ai clanului Cârpaci, printre participanții la mitingul din Timișoara

Printre participanții la protestul de susținere pentru Dominic Fritz s-au aflat și persoane apropiate de clanul Cârpaci, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Timișoara.

Sute de oameni au ieșit la protest împotriva deciziei CCR

Câteva sute de timișoreni au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul față de primarul orașului, Dominic Fritz. Edilul Timișoarei riscă să rămână fără mandat după ce un amendament propus de PSD la noua lege ANI, care îl viza inclusiv pe acesta, a fost declarat constituțional de CCR.

Miza Legii ANI, un jalon 770 de milioane de euro în PNRR

Textul adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, în condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz se află exact într-o asemenea situație, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ în luna iunie.

Tanczos Barna sare în apărarea lui Dominic Fritz în scandalul ANI. Vicepremierul susține că „este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice”

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese.

Dosarul Fritz a ajuns să se intersecteze și cu una dintre cele mai importante mize financiare ale momentului. Legea integrității reprezintă un jalon din PNRR asociat unei sume de aproximativ 770 de milioane de euro, iar termenul pentru îndeplinirea acestuia este finalul lunii august.

Comentarii 1
  • Cristian Mircea

    Chiar daca este vorba de retroactivitate nu poți sa nu observi ca a obținut mandat de primar utilizând banii de la cineva pe care ulterior l-a favorizat. Deci a obținut mandatul in mod fraudulos. Daca nu taragana decizia inițială ANI nici măcar nu avea voie să candideze ultima dată. Nu?

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