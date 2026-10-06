Aproximativ 300 de persoane s-au adunat marți seară, pentru a opta seară consecutiv, în fața Arestului Central din București, pentru a protesta față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au scandat minute în șir „Călin Georgescu este președinte!”, „Nu cedăm!” și „Căline, Căline, suntem aici cu tine!”. În parcul din fața Arestului Central, oamenii au adus o masă pe care au pus mai multe sticle cu apă și role de șervețele.

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Pe lângă lozincile de susținere, o parte dintre participanții la protest au venit în fața Arestului Central îmbrăcați în costume tradiționale românești. De asemenea, susținătorii lui Călin Georgescu au afișat un nou banner, pe care era scris mesajul: „Vocile incomode nu se reduc la tăcere prin cătușe”.

Călin Georgescu și soția sa s-au prezentat astăzi la sediul DIICOT

Procurorii DIICOT au stabilit marți, 6 octombrie, aducerea lui Călin Georgescu, în prezent arestat preventiv pentru 30 de zile, la sediul central și chemarea ca martor a soției acestuia, Cristela. În cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale, au avut loc percheziții informatice asupra bunurilor electronice ridicate de anchetatori, iar, în cazul soției sale, audieri cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse soțului ei.

Cristela Georgescu a părăsit sediul DIICOT după mai bine de șapte ore și i-a salutat pe susținătorii care au venit încă de dimineață să își încurajeze favoriții. Călin Georgescu a părăsit sediul DIICOT, după aproape 8 ore.

„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Oricare dintre dumneavoastră, e important să conștientizați că vă puteți afla în această situație. Să vă treziți, într-o dimineață, acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați, înainte să fiți judecați. Important ca toată lumea să conștientizeze, ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept, care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și neadevărate. Au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO. Voi reveni aici, la sediul DIICOT”, a declarat Cristela Georgescu la ieșirea din sediul DIICOT.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.