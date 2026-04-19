Din informaţiile Ministerului Afacerilor Externe, rezultă că, până în 2026, 21.175 de români s-au bucurat, de-a lungul celor 36 de ani de la Revoluție, de privilegiul călătoriilor în regim special. Dintre acestea, 6.453 de paşapoarte diplomatice electronice se află în termen de valabilitate, mai spun cei de la MAE, într-o adresa oficială către redacția Gândul.

Care sunt categoriile de persoane care beneficiază de paşaport diplomatic

Categoriile de persoane cărora li se pot elibera paşapoarte diplomatice electronice sunt prevăzute expres şi limitativ la art. 8, alin (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Potrivit acesteia, printre beneficiarii unor astfel de documente se numără: preşedinţii de ţară, foşti şi actuali, şefii Camerei Deputaţilor şi Senatullui, premierii, miniştri şi secretarii de stat.

De asemenea, pot deţine paşaport diplomatic şi președintele și judecătorii Curții Constituționale, Avocatul Poporului și adjuncții acestuia, președintele și vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Președintele și vicepreședinții Curții de Conturi, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, adjuncții acestuia și persoanele asimilate acestora sunt o altă categorie de benficiari.

Președintele și președinții de secție ai Consiliului Legislativ, guvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României sunt altă categorie care poate călători cu paşaport diplomatic.

Şi patriarhul, cardinalul, mitropoliții și șefii cultelor din România, recunoscute de stat, precum şi alte câteva categorii beneficiază de aceste privilegii, dar şi alţii.

AUTORUL RECOMANDĂ: